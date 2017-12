Avis aux médias - L'UMQ discutera des enjeux liés à la place des femmes en politique







MONTRÉAL, le 6 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Madame Maude Laberge, mairesse de Sainte-Martine et membre de la Commission Femmes et gouvernance de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), participera aux consultations de la Commission des relations avec les citoyens de l'Assemblée nationale dans le cadre d'un mandat d'initiative sur la place des femmes en politique.

Elle présentera à cette occasion les enjeux et les pistes d'action pour concrétiser l'égalité entre les femmes et les hommes et favoriser la parité dans le milieu politique municipal. Rappelons que l'Union a été très active sur cet enjeu en 2017, entre autres par le biais de sa campagne « Ça prend des femmes comme vous! ».

Madame Laberge sera disponible pour accorder des entrevues après sa présentation.

Quoi : Participation de l'UMQ aux consultations de l'Assemblée nationale

sur la place des femmes en politique



Date : Jeudi 7 décembre 2017



Heure : 13 h 30 - 14 h 15



Lieu : Salle Louis-Joseph-Papineau

Hôtel du Parlement

1045, rue des Parlementaires

Québec

