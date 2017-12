Avis aux médias - La ministre Philpott et la ministre Bennet participeront à une cérémonie de signature avec l'Assemblée des chefs du Manitoba







OTTAWA, le 6 déc. 2017 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, en compagnie du grand chef Arlen Dumas, participeront à une cérémonie de signature pour la prise de mesures importantes pour l'amélioration des services à l'enfance et à la famille dans les collectivités des Premières Nations du Manitoba.

Il y aura un bref point de presse après la cérémonie.

Date: Le jeudi 7 décembre 2017



Heure: de 8 h 30 à 9 h 30 (HNE)



Lieu: Centre Shaw

Salle 202

55, promenade Colonel By

Ottawa (Ontario)

K1N 9J2

