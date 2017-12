Rendre les technologies numériques plus accessibles aux Canadiens handicapés







22,3 millions de dollars seront investis pour aider les Canadiens handicapés à participer pleinement à l'économie numérique

OTTAWA, le 6 déc. 2017 /CNW/ - Grâce à un nouveau programme de 22,3 millions de dollars, les Canadiens handicapés seront plus nombreux à avoir accès aux outils numériques dont ils ont besoin pour participer pleinement à la société et obtenir les emplois bien rémunérés d'aujourd'hui et de demain.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a lancé aujourd'hui le Programme de développement de la technologie accessible, qui cofinancera, au cours des cinq prochaines années, des projets novateurs de mise au point de nouveaux appareils et technologies d'assistance et adaptatifs numériques.

Dans le contexte de l'économie numérique, Internet est un portail clé pour bâtir et entretenir des réseaux professionnels, sociaux, économiques et culturels. Toutefois, de nombreux Canadiens ne parviennent toujours pas à profiter pleinement de ces avantages, non pas par choix, mais parce qu'ils se heurtent à des obstacles majeurs à l'accès aux technologies et à Internet. Ces obstacles sont particulièrement importants pour les personnes handicapées, qui ont déjà plusieurs embûches à leur pleine participation à la main-d'oeuvre.

À l'heure actuelle, le soutien accordé à la mise au point et à la distribution de technologies accessibles est insuffisant en regard des besoins des Canadiens handicapés. Au fil du temps, les technologies à grande diffusion deviennent généralement moins coûteuses et facilement disponibles. C'est l'inverse dans le cas des appareils d'assistance et adaptatifs, qui nécessitent des ajustements en fonction des besoins particuliers des personnes qui les utilisent.

Le Programme de développement de la technologie accessible aidera à surmonter ces obstacles, à réduire les coûts de mise au point des technologies d'assistance et adaptatives et à accroître l'employabilité des personnes handicapées. Ces personnes seront ainsi plus autonomes et pourront obtenir les emplois bien rémunérés de la classe moyenne auxquels elles aspirent.

Ce programme s'inscrit dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada, une stratégie pluriannuelle visant à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

Citations

« Les nouvelles technologies d'assistance et adaptatives aident les personnes handicapées à participer à la main-d'oeuvre, mais on constate encore un fossé technologique dans nos collectivités. C'est pour cela que je suis heureux de lancer le Programme de développement de la technologie accessible. Il contribuera à combler cet écart technologique et à donner à tous les Canadiens des chances égales de décrocher les emplois bien rémunérés de la classe moyenne d'aujourd'hui et de demain. L'innovation ne porte ses fruits que lorsque tous les citoyens y participent. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

Les faits en bref

Les technologies d'assistance et adaptatives comprennent les lecteurs d'écran, les claviers adaptés, les afficheurs braille dynamiques ainsi qu'une variété de logiciels et d'applications.

Les entreprises du secteur privé, les organismes à but non lucratif et les instituts de recherche peuvent soumettre une demande dans le cadre de ce programme.

