Avis aux médias - La gouverneure générale remettra des distinctions honorifiques à la Citadelle de Québec







OTTAWA, le 6 déc. 2017 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, remettra des distinctions honorifiques lors d'une cérémonie le jeudi 7 décembre 2017, à 11 h, à la Résidence du gouverneur général à la Citadelle de Québec.

Plus de 25 Canadiens qui ont fait preuve d'excellence, de courage ou d'un sens exceptionnel du devoir seront reconnus en recevant l'une des distinctions suivantes: l'Ordre du mérite des corps policiers, des décorations pour service méritoire, des décorations pour actes de bravoure ou la Médaille du souverain pour les bénévoles.

La gouverneure générale remet des distinctions honorifiques au nom de tous les Canadiens dans diverses communautés au pays pour partager des histoires inspirantes, célébrer les contributions méritoires à notre société et rassembler les Canadiens. Des centaines de Canadiens, qu'ils soient bénévoles, professeurs, acteurs, militaires, scientifiques ou simples citoyens, méritent nos éloges et notre gratitude. Pour de plus amples renseignements au sujet des distinctions honorifiques ou pour soumettre la candidature d'une personne qui vous inspire, visitez www.gg.ca/distinctions.

L'horaire de la cérémonie, la liste des récipiendaires, leurs citations, ainsi qu'une fiche d'information sur les distinctions honorifiques qui seront remises sont joints au présent avis aux médias.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir cet évènement sont priés de confirmer leur présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall. Ils devront présenter leur carte de presse à la guérite de la Citadelle (1, Côte de la Citadelle, près de la porte Saint-Louis) et se présenter à la porte de l'administration de la résidence.



HORAIRE DE LA CÉRÉMONIE



Les représentants des médias sont priés de respecter l'horaire suivant :



10 h 15 : Arrivée des médias à la Citadelle 11 h : Début de la cérémonie

Allocution de la gouverneure générale

Remise des distinctions par la gouverneure générale 12 h : Entrevues avec les récipiendaires

Veuillez noter que les grades mentionnés dans cet avis aux médias sont ceux qui étaient détenus par les récipiendaires lorsque l'évènement pour lequel ils sont reconnus a eu lieu.

RÉCIPIENDAIRES ET CITATIONS

ORDRE DU MÉRITE DES CORPS POLICIERS

Martin Prud'homme, O.O.M.

Montréal (Québec)

Officier de l'Ordre du mérite des corps policiers

Martin Prud'homme travaille sans relâche pour améliorer la coordination provinciale en ce qui a trait aux crimes en série, aux homicides et aux situations à haut risque. Il a aussi contribué à renforcer le processus d'enquête sur les disparitions d'enfants et les enlèvements à l'échelle locale et provinciale.

Penny Hart, M.O.M.

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Membre de l'Ordre du mérite des corps policiers

Penny Hart, du Service de police régional de Halifax, a révolutionné la démarche du service en ce qui concerne la violence sexuelle et la maltraitance des enfants. En plus de promouvoir l'amélioration de la formation des forces policières et de prôner la participation policière à l'aide humanitaire, elle a dirigé avec succès des équipes qui ont mené de nombreuses enquêtes complexes sur des homicides.

DÉCORATIONS POUR SERVICE MÉRITOIRE

Dan Bigras, C.S.M.

Montréal (Québec)

Croix du service méritoire (division civile)

Ardent défenseur des jeunes sans-abris, Dan Bigras est le créateur du Show du Refuge, un spectacle?bénéfice ayant pour but de financer les activités du centre d'hébergement Le Refuge des Jeunes. Déterminé à faire connaître le quotidien des plus démunis, il a contribué, grâce à son engagement, à changer les mentalités et à améliorer les conditions de vie de milliers de jeunes défavorisés.

Michel Côté, C.S.M.

Marc Messier, C.S.M.

Montréal (Québec)

Marcel Gauthier, C.S.M.

Austin (Québec)

Croix du service méritoire (division civile)

Récipiendaires, en 2006, d'une attestation pour le record mondial de longévité pour la pièce de théâtre jouée par une même distribution de comédiens, Michel Côté, Marcel Gauthier et Marc Messier sont des ambassadeurs incontestés du milieu théâtral québécois. Avec plus de 3 300 représentations de la pièce Broue à leur actif, ils ont su nous faire rire par le biais d'une oeuvre unique reflétant la culture populaire québécoise et ont initié une génération entière au monde merveilleux du théâtre.

Geneviève Auclair, M.S.M.

Montréal et Puvirnituq (Québec)

Médaille du service méritoire (division civile)

La médecin Geneviève Auclair a piloté une campagne fructueuse visant à recruter des spécialistes des soins de la santé au Centre de santé Inuulitsivik de Nunavik ainsi qu'à renseigner les jeunes de la région sur les possibilités de carrière comme docteur, infirmier et technicien. Lors de son mandat en tant que chef du département de médecine, l'effectif permanent a augmenté notablement à mesure que les nouveaux médecins et employés de soutien arrivaient et choisissaient de rester plus longtemps, ce qui a permis de fournir aux résidents de la région des soins de santé plus stables.

Hy Goldman, M.S.M.

Sandra Goldman, M.S.M.

Westmount (Québec)

Médaille du service méritoire (division civile)

Hy et Sandy Goldman ont fondé le festival artistique sans but lucratif KlezKanada pour célébrer le klezmer, la musique traditionnelle yiddish, et pour revigorer la culture en rejoignant une nouvelle génération d'artistes et de spectateurs. En deux décennies, l'évènement a pris de l'essor et s'est taillé une réputation internationale. Il attire désormais des enseignants, des participants et des boursiers du monde entier, qui viennent explorer l'histoire, la langue, la littérature, la musique et la danse juives.

Steve Gregory, M.S.M.

Westmount (Québec)

Médaille du service méritoire (division civile)

Steve Gregory a été la force motrice d'Opération Husky 2013, un hommage aux sacrifices consentis par les militaires canadiens qui ont participé à l'invasion de la Sicile par les alliés en 1943, sous le nom de code Opération Husky. Il a inlassablement travaillé aux nombreux évènements commémoratifs, y compris une marche sur l'île retraçant le chemin parcouru par les soldats 70 ans plus tôt. L'initiative a remporté du succès et mis en lumière un chapitre négligé de l'histoire militaire canadienne.

Luc Richer, M.S.M.

Québec (Québec)

Médaille du service méritoire (division civile)

Dans l'espoir de lutter contre le décrochage scolaire, la sédentarité et la délinquance chez les jeunes des milieux défavorisés, Luc Richer a créé Motivaction Jeunesse, une initiative visant à les inspirer au moyen d'activités de plein air. En plus de favoriser l'intégration des nouveaux arrivants, cet organisme inculque aux jeunes des valeurs fondamentales telles que la persévérance et l'effort, tout en leur permettant de profiter des bienfaits de pratiquer des activités sportives.

Le colonel honoraire John Keillor Farrer Irving, M.S.M.

Saint John (Nouveau-Brunswick)

Médaille du service méritoire (division militaire)

Depuis 2009, le colonel honoraire Irving a offert un soutien exceptionnel et fait preuve d'un dévouement désintéressé en tant que colonel honoraire du 3e Régiment d'artillerie de campagne (The Loyal Company), Artillerie royale canadienne. Il a joué un rôle essentiel dans la restauration du titre « The Loyal Company » au Régiment, la production d'un dossier historique faisant état du deuxième siècle de services du Régiment, et la remise en état de deux armes d'une grande valeur historique. Ses efforts pour promouvoir l'histoire et l'héritage des Forces armées canadiennes ont fait grand honneur au Canada.

Le capitaine de frégate Trevor John Christopher MacLean, M.S.M., C.D.

Bedford (Nouvelle-Écosse)

Médaille du service méritoire (division militaire)

Le capitaine de frégate MacLean a servi à titre de commandant du Navire canadien de Sa Majesté Fredericton de janvier à juin 2016, en appui aux mesures d'assurance prises par l'OTAN dans la mer Méditerranée et la mer Noire. Son leadership et son professionnalisme exceptionnels ont permis d'assurer le succès de ces activités, particulièrement dans le cadre des opérations de surveillance maritime dans la mer Égée. Les habiletés du capitaine de frégate MacLean sur le plan opérationnel ont fait ressortir l'engagement du Canada auprès de ses alliés de l'OTAN et ont contribué au maintien de la stabilité et de la sécurité en Europe centrale et orientale.

DÉCORATIONS CANADIENNES POUR ACTES DE BRAVOURE

Abdul Ayoola, M.B.

Kirkland (Québec)

Le sergent Stéphane Champagne, M.B.

Montréal (Québec)

Le sergent Jean-Marc Rochon, M.B.

Montréal (Québec)

Médaille de la bravoure

Le 4 septembre 2012, lors d'un rassemblement populaire clôturant les élections provinciales du Québec, l'agent de sécurité Abdul Ayoola et les sergents de la Sûreté du Québec Stéphane Champagne et Jean-Marc Rochon ont appréhendé un homme lourdement armé qui venait de tirer sur deux individus au Métropolis, à Montréal. Les trois hommes ont pourchassé l'agresseur, qui a soudainement pointé son fusil vers eux. Pendant que l'assaillant tentait de recharger son arme, le sergent Champagne a couru vers lui pour le au sol. Le sergent Rochon et M. Ayoola ont rapidement désarmé l'homme et l'ont immobilisé jusqu'à l'arrivée des secours. Une des deux victimes n'a malheureusement pas survécu.

Steeve Bordeleau, M.B.

Mont-Carmel (Québec)

Médaille de la bravoure

Le 31 octobre 2015, Steeve Bordeleau a sauvé son ami qui était coincé dans une excavatrice submergée dans le réservoir Pipmuacan situé près de Chicoutimi, au Québec. L'engin, que les deux hommes étaient en train d'installer sur un bateau-ponton, a glissé pour se retrouver dans l'eau glaciale et ainsi piéger la victime à l'intérieur. M. Bordeleau a plongé à l'eau et, après plusieurs tentatives, a cassé la vitre de la cabine de pilotage. Il a ramené la victime inconsciente et nagé en direction du bateau-ponton, qui avait dérivé. Même s'il souffrait du froid, M. Bordeleau est parvenu à transporter la victime sur le ponton avant de la diriger vers le chalet le plus près pour chercher de l'aide.

Daniel Roy, M.B.

Sainte-Claire (Québec)

Médaille de la bravoure

Le 30 juillet 2015, Daniel Roy a secouru un garçon de la noyade au large de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, aux États-Unis. Un courant d'arrachement avait entraîné le garçon, son père et son frère à quelque 50 mètres du littoral. M. Roy s'est précipité à la nage vers la victime en détresse et, à contre-courant, l'a ramenée à la rive. D'autres nageurs sont venus en aide au père et au frère de la jeune victime, les ramenant sains et saufs auprès du garçon.

Paul van Doesburg, M.B.

Mont-Saint-Hilaire (Québec)

Médaille de la bravoure

Le 5 février 2016, Paul van Doesburg a secouru un homme âgé qui risquait de se noyer au large de Lo de Marcos, à Nayarit, au Mexique. M. van Doesburg s'est dirigé à la nage vers la victime en détresse qui se trouvait à environ 130 mètres du rivage. Il est parvenu à saisir l'homme qui luttait contre le fort courant, mais la fatigue a rapidement commencé à le gagner pendant qu'il essayait de lui garder la tête hors de l'eau. Un kayakiste est venu les rejoindre et les a aidés à retourner en lieu sûr. La victime n'a malheureusement pas survécu.

MÉDAILLE DU SOUVERAIN POUR LES BÉNÉVOLES

Pierre Alexandre Bibeau

Québec (Québec)

Pierre Bibeau donne de son temps à la communauté depuis 20 ans. Il a concentré ses efforts auprès de causes qui favorisent la jeunesse, la culture et les soldats blessés en s'impliquant au sein de Wounded Warriors Canada, des clubs Lions, Rotary et Optimiste, et de la Fondation des Amis du Musée de la Défense Aérienne de Bagotville.

Gilles Bourassa

Shawinigan (Québec)

Un des membres fondateurs du Club Optimiste de Shawinigan, Gilles Bourassa y est bénévole depuis plus de 50 ans, en plus de jouer un rôle important dans la promotion du sport au sein de sa collectivité. Ancien golfeur professionnel, il a consacré sa vie aux sports et à faire du mentorat auprès des jeunes pour les encourager à aller au bout de leurs capacités.

Jocelyne Dallaire

Baie-Saint-Paul (Québec)

Depuis plus de trois décennies, Jocelyne Dallaire se consacre à la défense et à la promotion des droits et des intérêts des personnes âgées de sa collectivité. En tant que présidente du Groupe d'action des 50 ans et plus de Charlevoix depuis 2004, elle a mis en place des initiatives visant à améliorer la santé physique et mentale des personnes âgées de sa collectivité.

Lucie Desrochers

Daveluyville (Québec)

Lucie Desrochers est la bénévole en chef du Club des petits déjeuners de l'École secondaire Sainte-Anne de Daveluyville. Elle s'occupe de préparer des petits déjeuners complets et nutritifs et de les servir aux élèves tous les matins, favorisant ainsi le succès scolaire des enfants.

Michelle Gélinas-Rheault

Trois Rivières (Québec)

Il y a plus de 40 ans, Michelle Gélinas-Rheault a commencé à faire du bénévolat dans sa paroisse en arrosant les fleurs au parc municipal. Depuis ce temps, elle aide les personnes dans le besoin en collectant des fonds et en consacrant une bonne partie de son temps au Centre hospitalier Cooke et à la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières.

Paulette Gingras

Lévis (Québec)

Paulette Gingras est une aidante empathique qui rassure ses patients par sa présence réconfortante. Depuis plus de 10 ans, elle organise des activités de stimulation cognitive pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

Kévin Jutras

Trois-Rivières (Québec)

Depuis 2008, Kévin Jutras fait du bénévolat auprès du Musée naval de Québec pour divers projets; le plus récent étant celui de la restauration du yacht historique Jeffy Jan II, qui sera exposé à l'occasion du Rendez-vous 2017 de la Course de grands voiliers dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada.

Réjean Martel

Québec (Québec)

OEuvrant à l'amélioration de la qualité de vie de ses concitoyens, Réjean Martel a occupé diverses fonctions au sein de plusieurs organismes communautaires. Il a consacré beaucoup de temps à la promotion des sports et des loisirs chez les jeunes de Sainte-Foy.

Sylvain Prémont

Québec (Québec)

Depuis sa retraite en 1997, Sylvain Prémont est bénévole à l'école secondaire Saint-Jean-Eudes, où il donne de son temps au programme de football, qu'il a lui-même mis en place. Il est reconnu notamment pour son travail en lien au développement professionnel des jeunes joueurs et pour sa capacité à inspirer l'engagement communautaire.

Jean-Marc Vanasse

Trois-Rivières (Québec)

Un bénévole inné, Jean-Marc Vanasse a fait appel à son réseau de contacts afin d'aider plusieurs organismes à recueillir des fonds pour leurs causes et, à titre de membre de conseils d'administration, il leur a également offert des conseils financiers et stratégiques. Il s'est particulièrement dédié au Club Rotary, à l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, à la Maison l'Entr'Amis et au Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières.

FICHE D'INFORMATION SUR LES DISTINCTIONS HONORIFIQUES CANADIENNES REMISES À LA CITADELLE DE QUÉBEC

À propos de l'Ordre du mérite des corps policiers

L'Ordre du mérite des corps policiers, établi en octobre 2000, rend hommage au service méritoire exemplaire et au leadership évident d'hommes et de femmes des services de police canadiens ainsi qu'à leur engagement envers le pays. La décoration met avant tout l'accent sur le mérite exceptionnel, la contribution aux services de police et le développement communautaire. Il y a trois catégories de membres : Commandeurs, Officiers et Membres.

À propos des décorations pour service méritoire

Les décorations pour service méritoire reconnaissent les Canadiens ayant accompli des actions et des activités exceptionnelles qui ont fait honneur au Canada. Elles comportent une division militaire et une division civile, chacune ayant deux niveaux, à savoir une croix et une médaille.

La division militaire reconnaît une action militaire qui a été accomplie avec un professionnalisme ou un degré d'excellence remarquables dont les Forces armées canadiennes et le Canada ont tiré des avantages considérables ou de grands honneurs.

La division civile reconnaît les contributions remarquables dans différents domaines d'activité, des initiatives de défense des intérêts aux soins de santé, en passant par la recherche et les efforts humanitaires. Ces contributions méritoires sont souvent novatrices. Elles sont un exemple à suivre et améliorent la qualité de vie d'une communauté. Pour en savoir davantage ou pour proposer la candidature d'un Canadien méritant, visitez merite.gg.ca.

À propos des décorations pour actes de bravoure

Créées en 1972, les décorations pour actes de bravoure rendent hommage aux personnes qui risquent leur vie au mépris de leur propre instinct de survie pour tenter de sauver un être cher ou un pur étranger en péril. Les trois décorations reflètent le niveau de risque encouru par les récipiendaires : la Croix de la vaillance reconnaît les actes de courage vraiment remarquables accomplis dans des circonstances extrêmement périlleuses; l'Étoile du courage, des actes de courage remarquables accomplis dans des circonstances très périlleuses; et la Médaille de la bravoure, des actes de courage accomplis dans des circonstances dangereuses.

À propos de la Médaille du souverain pour les bénévoles

La Médaille du souverain pour les bénévoles reconnaît les réalisations bénévoles remarquables de Canadiens partout au pays, dans un large éventail de domaines. En tant que distinction honorifique canadienne officielle, la Médaille pour les bénévoles souligne le dévouement et l'engagement des bénévoles. Pour en savoir davantage ou pour proposer la candidature d'un bénévole méritant, visitez entraide.gg.ca.

