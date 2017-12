IHG offre désormais des franchises avid(MC) au Canada







La marque milieu de gamme est un vecteur de croissance importante pour IHG au Canada

TORONTO, le 6 déc. 2017 /CNW/ - InterContinental Hotels Group (IHG) annonce que des franchises de sa nouvelle marque milieu de gamme de grande qualité avidMC sont désormais disponibles au Canada. Coïncidant avec la cérémonie de la première pelletée de terre de la marque, qui a lieu aujourd'hui à Oklahoma City, cette annonce témoigne de l'élan d'avidMC et des possibilités de croissance qu'elle recèle pour IHG et sa grande famille de propriétaires hôteliers.

La marque avidMC s'adresse aux voyageurs qui recherchent un séjour dans un hôtel qui puisse répondre finalement à leurs attentes d'hébergement : les essentiels, mais exécutés avec classe, et ce, à des prix de 10 à 15 % inférieurs à celui d'une autre marque phare d'IHG, Holiday Inn ExpressMD.

« Au Canada, explique Jonathan Lund, vice-président régional au soutien à la performance des franchises pour IHG Canada, IHG connaît une croissance deux fois plus rapide que la moyenne de l'industrie dans la région, avec 12 nouveaux hôtels qui ouvriront leurs portes dans la prochaine année et 31 autres en planification. En lançant ses hôtels avidMC, IHG entend devenir de chef de file du segment des hôtels de milieu de gamme. Avec plus de 14 millions de clients potentiels à la recherche du type d'hébergement qu'offrira avidMC, cette nouvelle marque représente une véritable opportunité d'affaires pour les hôteliers canadiens. »

En réponse à cette grande demande pour des établissements dans le segment milieu de gamme, nombre d'hôteliers ont déjà manifesté leur intérêt pour la bannière avidMC et son grand potentiel. Depuis le lancement de la bannière aux États-Unis, IHG a déjà reçu une centaine de demandes de franchise, dont 34 se concrétiseront en hôtels avidMC à travers le pays. La construction du tout premier établissement avidMC, à Oklahoma City, a commencé seulement huit semaines après le lancement de la marque. Son ouverture, prévue au troisième trimestre de 2018, devance d'ailleurs de plusieurs mois les projections initiales.

« La demande est forte depuis le lancement de la marque aux États-Unis, ajoute Stuart Laurie, directeur régional des franchises de milieu de gamme pour IHG Canada, et cet engouement est tout aussi palpable chez les propriétaires hôteliers canadiens. Nous savons que la marque répond au besoin d'un type de voyageur moins bien desservi aux États-Unis, et nous sommes certains que l'expérience avidMC trouvera écho chez les voyageurs canadiens, tout en fournissant une solution flexible pour les propriétaires. »

Principales caractéristiques de la marque :

Un logo empreint d'assurance et de modernité . Rouge et turquoise, il se distingue par son petit crochet caractéristique qui dit tout : chez avidMC, l'expérience client est inégalable. Il s'agit de la première marque du groupe à incorporer dès son lancement le slogan Un hôtel IHG dans ses communications et ses enseignes commerciales, renforçant ainsi son appartenance à l'un des plus importants groupes hôteliers au monde.

Des espaces extérieurs et publics qui sont le reflet de la marque . Les établissements à l'allure moderne se distingueront par une entrée à aire ouverte dotée d'un auvent et d'un escalier rouge éclatant qui fera tourner les têtes. À l'intérieur, les visiteurs auront accès à des zones publiques et à des aires de travail ouvertes et lumineuses, ainsi qu'à des espaces communs invitants où ils pourront se détendre, travailler, socialiser ou manger. Chaque hôtel offrira gratuitement un petit-déjeuner de qualité ainsi que des options de repas pour emporter. Partout sur la propriété, les clients auront aussi accès à la connexion Wi-Fi IHGMD, la plus rapide de l'industrie, à laquelle les membres du programme IHGMD Rewards Club, qui auront par ailleurs accès sur place à tous les autres avantages du programme, peuvent se connecter automatiquement à chaque visite. Enfin, le système infonuagique de pointe d'IHG facilitera la réservation de chambres.

Des chambres aux caractéristiques uniques. Les chambres conçues selon les plus récentes technologies de réduction du bruit seront agrémentées par des salles de bain dont le design lumineux redonnera à lui seul l'énergie au voyageur fatigué. De plus, chacune proposera un espace de travail et du rangement spacieux et facile d'accès.

Au-delà de la simple satisfaction du client, la participation d'un comité consultatif d'hôteliers pour l'élaboration de la marque garantit un modèle d'affaires simplifiant les processus de construction, d'exploitation et d'entretien pour le propriétaire. L'établissement type sera une nouvelle construction d'au moins trois étages, avec une capacité de 95-100 chambres et occupant un terrain d'environ 65?000 pi2. Il va sans dire que tous les hôtels avidMC répondront aux plus hautes normes environnementales.

Les 100 premières franchises accordées aux États-Unis et au Canada sont admissibles à un rabais sur les droits de franchise de 2 % la première année et de 1 % la seconde (2/1 réduction de redevance).

