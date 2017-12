Invitation aux médias - Dévoilement d'un monument commémoratif aux abords de l'édifice du ministère de la Culture et des Communications







QUÉBEC, le 6 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Mme Marie Montpetit, et le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, convient les représentantes et représentants des médias au dévoilement d'un monument honorant Georges-Émile Lapalme.

Date : 7 décembre 2017



Heure : 13 h 15



Lieu : Sur le parvis de l'édifice Guy-Frégault

225, Grande Allée Est

Québec (Québec) G1R 5G5

Notes :

L'accueil des médias se fera à l'intérieur de l'édifice Guy-Frégault, mais la cérémonie aura lieu à l'extérieur; il est donc recommandé de prévoir des vêtements adaptés à la température. Toutefois, en cas de pluie, l'activité se tiendra à l'intérieur, à la salle Le Carrefour de l'édifice Guy-Frégault.

Stationnement disponible dans les rues avoisinantes. Le stationnement du 225, Grande Allée Est n'est accessible qu'aux détenteurs d'un laissez-passer mensuel.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

Communiqué envoyé le 6 décembre 2017 à 13:00 et diffusé par :