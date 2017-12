Avis aux médias - Point de presse de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, en direct de Beijing, en Chine







BEIJING, Chine, le 6 déc. 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, tiendra une téléconférence avec les médias canadiens et internationaux pour discuter de sa visite en Chine.

Durant son séjour en Chine, la ministre discute avec ses homologues dans le but de promouvoir les partenariats Canada-Chine et elle est à la tête d'une mission commerciale sur les technologies propres avec des entreprises canadiennes. De plus, la ministre codirigera l'assemblée générale annuelle du Conseil chinois de coopération internationale en environnement et en développement, à titre de vice-présidente exécutive internationale. Elle procédera également au lancement du nouveau dialogue des ministres sur la coopération environnementale.

Activité : Point de presse par téléconférence

Date : Le jeudi 7 décembre 2017.

Heure : 8 h (HNE) / 21 h (Heure normale de la Chine)

Téléphone : 613-960-7518 (local) / 1-866-805-7923 (sans frais au Canada et aux États-Unis)

Code d'accès : 1490143

Les représentants des médias doivent s'inscrire en communiquant avec le service de relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 6 décembre 2017 à 12:45 et diffusé par :