La Ville de Montréal fait un don de 200 000 $ à la campagne de financement de Centraide 2017

MONTRÉAL, le 6 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté aujourd'hui, lors de sa séance hebdomadaire, une résolution visant à offrir un don institutionnel de 200 000 $ à Centraide dans le cadre sa campagne de financement 2017. Ce don s'ajoutera aux dons recueillis auprès du personnel et des retraités de la Ville de Montréal pour la campagne Centraide en cours.

« Le don que nous faisons aujourd'hui, ajouté au montant de la campagne corporative, servira à soutenir des ressources communautaires investies dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Leurs projets, qui sont répartis dans les 19 arrondissements de la Ville, contribueront à améliorer la qualité de vie des citoyens les plus vulnérables et à rendre notre ville plus humaine et inclusive », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

L'année dernière, la Ville de Montréal avait fait un don de 150 000 $ à la campagne Centraide. Un don de 690 000 $ provenant des employés et des retraités s'y était ajouté, portant le total à 840 000 $. Ce montant a servi à financer des projets de plus de 350 organismes contribuant à la réussite des jeunes, à permettre à tous de se loger et de se nourrir convenablement, à briser l'isolement et à bâtir des milieux de vie rassembleurs.

« Cette année, la Ville a bonifié son don de 50 000 $ en signe de solidarité avec les Montréalais et les Montréalaises en situation de précarité. Cette bonification permettra aussi à Centraide de financer plus de projets visant à rendre la vie de près d'un demi-million de citoyens du Grand Montréal plus facile et plus agréable. Les projets choisis seront complémentaires aux services municipaux », a conclu Rosannie Filato, membre du comité exécutif responsable du développement social et communautaire, de l'itinérance, de la jeunesse, de la condition féminine, des sports et loisirs.

