La Coalition Force 4.0 invite les acteurs socioéconomiques de la Capitale-Nationale à se mobiliser pour affronter les bouleversements de la transformation numérique

QUÉBEC, le 6 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Afin de se préparer aux grands bouleversements provoqués par la transformation numérique sur l'emploi et la formation, la Coalition FORCE 4.0 invite tous les acteurs socioéconomiques de la région à se placer « en mode solution » lors du symposium « Prévenir le tsunami numérique : un défi pour l'emploi dans la Capitale-Nationale ». Ce rendez-vous d'envergure sera présenté les 31 janvier et 1er février 2018 au Centre des congrès de Québec.

« De grands bouleversements nous attendent. Rien de moins qu'un "tsunami numérique" se profile à l'horizon et il importe de bien s'y préparer. Ces changements peuvent se transformer en crise, mais ils peuvent aussi devenir une remarquable occasion à saisir pour notre région », indique Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval et coprésidente de l'événement.

Diverses études prévoient qu'entre 30% et 60% des emplois actuels sont automatisables au moyen des technologies existantes ou émergentes. Et les transformations induites par le numérique touchent tous les secteurs de l'économie. Il est donc impératif pour la région de se mobiliser afin de mieux comprendre les défis que posent ces mutations sur l'emploi et la formation, et de faire émerger des façons d'en tirer profit.

« Certains secteurs font déjà face à une pénurie de travailleurs. Pour éviter de délocaliser les emplois, il faut redoubler d'audace pour aller chercher plus de ressources, s'assurer de conserver les employés existants. Qu'on pense aux transports autonomes, aux objets connectés ou aux plates-formes spécialisées en partage, les nouvelles technologies bouleversent les modèles d'affaires. Il y a donc urgence de mettre en place les conditions qui nous permettront de réduire le choc du numérique et d'en saisir tout le potentiel de développement », fait valoir Jacques Topping, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec et coprésident de l'événement.

Comment relever les défis soulevés par le numérique en emploi et formation dans la Capitale-Nationale? Comment s'assurer que notre région tire profit de ces transformations? Autant de questions sur lesquelles se pencheront les participants les 31 janvier et 1er février 2018.

Une mobilisation d'envergure

Près d'une trentaine de conférenciers et de panélistes - chefs de file et experts de pointe issus des milieux des affaires, des services publics ou de la recherche et de la formation - viendront partager leur vision de ces enjeux d'importance avec les quelque 300 participants attendus. Cette vaste mobilisation aidera la région à tirer parti des occasions offertes par le numérique.

Parmi les intervenants : M. Daniel Boyer, président de la FTQ; Mme Marie-Claire Carrère-Gee, présidente du Conseil d'orientation de l'emploi de France; M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins; M. Pierre-Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec; M. Louis J. Duhamel, conseiller stratégique chez Deloitte; Mme Christiane Germain, coprésidente du Groupe Germain; M. Daniel Musyka, président du Conference Board du Canada; et M. Louis Têtu, président-directeur général de COVEO.

Des têtes de file de la région de la Capitale-Nationale viendront pour leur part animer les ateliers parallèles qui exploreront l'impact du numérique dans six secteurs clefs pour l'économie : tourisme, manufacturier, santé, finances, services publics et vente au détail.

Enfin, au second jour du symposium, les participants - institutions collégiales et universitaires, ainsi que les associations au premier chef - seront invités à prendre acte des préoccupations énoncées la veille et à proposer des pistes d'action concrètes.

L'inscription est offerte au coût de 150 $ par personne, 50 $ pour les étudiants. Des forfaits pour les groupes sont également disponibles.

Programmation détaillée et inscription en ligne : www.force4-0.quebec.

À propos de la Coalition FORCE 4.0

Lancée en décembre 2016, la Coalition FORCE 4.0 est un regroupement de leaders et d'organisations de la Capitale-Nationale visant à soutenir les innovants dans le but de favoriser le développement social, industriel, technologique et numérique en facilitant l'implantation en continu de solutions innovantes qui répondent aux défis sociétaux.

