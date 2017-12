Le Goût d'entreprendre Région de Thetford Histoires de 30 entrepreneurs à succès







THETFORD MINES, QC, le 6 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La région de Thetford, classée au premier rang des collectivités entrepreneuriales au Québec en 2014 par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), a procédé lundi au lancement du livre Le Goût d'entreprendre Région de Thetford : Histoires de 30 entrepreneurs à succès.

L'ouvrage de 130 pages, tiré à 2000 exemplaires, est produit par la Société de développement économique de la région de Thetford (SDE). Cette publication unique relate l'histoire de 30 personnalités à succès de la région de Thetford qui ont eu « Le Goût d'entreprendre ».

« La publication que vous tenez entre les mains contient des histoires de passion et de succès concrets. Les personnalités qui se sont prêtées à l'exercice sont les acteurs d'une diversification économique unique, et ce, dans différents secteurs », de commenter l'auteur, monsieur Nelson Fecteau.

« De région monoindustrielle, la région de Thetford Mines est devenue, au XXIe siècle, l'exemple parfait de diversification économique », d'ajouter monsieur Claude Gagnon, président du Comité des gens d'affaires de la région de Thetford.

« Depuis plusieurs années, la région travaille à diversifier son économie et le développement entrepreneurial est au centre de cette diversification. Ainsi, des gens entreprenants dans divers secteurs d'activités ont connu des succès insoupçonnés que nous devons faire connaître aux nouvelles générations », de lancer monsieur Marc-Alexandre Brousseau, président de la SDE région de Thetford.

« Ce livre est une extension de la semaine « Le Goût d'entreprendre Desjardins » que nous réalisons pour une 7e édition. Démontrer la vitalité de notre milieu et motiver nos jeunes à s'intéresser à cette voie d'avenir, stimuler le sentiment de fierté et faire connaître nos gens à succès, voilà l'objectif de cette publication », explique monsieur Luc Rémillard, directeur général de la SDE et de Tourisme région Thetford.

« Nos gens à succès sont source de fierté, de création de richesse et d'emplois, d'innovation, de diversité et de vitalité de nos milieux. Il faut les célébrer ! Ils sont les premiers partenaires du développement de notre région. Je me réjouis de savoir que le livre sera distribué gratuitement aux étudiants dans les écoles de la région, dans le cadre de la présente semaine « Le Goût d'entreprendre Desjardins », de conclure le Préfet de la MRC des Appalaches monsieur Paul Vachon.

À propos de l'auteur des textes, Nelson Fecteau

Enseignant de formation, c'est son amour de la langue française et son grand intérêt à s'impliquer activement dans sa communauté qui ont mené Nelson Fecteau au journalisme. Il collabora pendant près de 40 ans au quotidien La Tribune. Aujourd'hui encore, il est un incontournable des médias de la région. Il anime une émission de télévision, une page Facebook et participe au contenu rédactionnel d'un magazine local.

SOURCE Société de développement économique de la région de Thetford (CLD)

Communiqué envoyé le 6 décembre 2017 à 11:42 et diffusé par :