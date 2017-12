Déclaration de l'honorable Dominic LeBlanc et de l'hémato-oncologue, Dr Nicholas Finn







OTTAWA, le 6 déc. 2017 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc a fait aujourd'hui, avec le Dr Nicholas Finn, hémato-oncologue du Centre hospitalier universitaire Dr. Georges-L. Dumont, la déclaration suivante concernant sa situation médicale.

« Pendant mon examen médical annuel le printemps dernier, mon médecin de famille a trouvé de façon fortuite une anomalie avec le décompte de mes globules blancs. Elle m'a tout de suite référée à un spécialiste, soit le Dr Finn, » mentionne le ministre.

M. LeBlanc affirme, «qu'après plusieurs tests supplémentaires et quelques consultations, les médecins m'ont annoncé, en avril 2017, un diagnostic de leucémie lymphoïde chronique (LLC). »

Le médecin, Dr Finn, explique que «la LLC est une maladie chronique - dans le sens qu'elle doit être suivie de près et parfois traitée - mais c'est une condition contrôlable. La LLC est l'un des types de leucémie les plus courants chez l'adulte. »

Le ministre ajoute « comme des dizaines de milliers de Canadiennes et Canadiens qui vivent avec une maladie chronique, je poursuivrai mon travail et continuerai de servir en tant que député et ministre, y compris durant les traitements. »

« Monsieur LeBlanc a décidé de commencer ses traitements la semaine prochaine. Compte tenu du stade de sa condition, il a la flexibilité d'organiser l'horaire des traitements afin que son travail en soit peu affecté. Les traitements se termineront au printemps prochain. Le ministre LeBlanc devrait ensuite s'attendre à jouir d'une pause de traitement de plusieurs années avec des suivis médicaux réguliers,» indique Dr Finn.

« J'ai pris la décision de commencer les traitements à un moment opportun. Le calendrier parlementaire me donne la possibilité de les commencer tout de suite », affirme M. LeBlanc.

« Jolène et moi sommes très reconnaissants des attentions que nous avons reçues des médecins. Nous sommes conscients que plusieurs Canadiennes et Canadiens font face à des circonstances plus graves que ma situation médicale. Je suis confiant que ceci n'aura aucune répercussion sur le travail que je continuerai de faire pour les Canadiennes et les Canadiens » a déclaré le ministre.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Communiqué envoyé le 6 décembre 2017 à 12:01 et diffusé par :