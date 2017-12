Les techniciennes et techniciens de Bell entament les négociations uni(e)s







TORONTO, le 6 déc. 2017 /CNW/ - Plus de 7,000 techniciennes et techniciens à l'emploi de Bell Solutions Techniques en Ontario et au Québec ont débuté les négociations aujourd'hui alors qu'Unifor coordonne sa stratégie de négociations pour assurer l'équité.

"Bell doit savoir que notre syndicat est disposé à parler, nous sommes disposés à écouter, et nous arriverons à la table de bonne foi pour négocier une convention collective,» a dit le président national d'Unifor, Jerry Dias. « Mais je tiens à être parfaitement clair, les temps ont changé et l'approche d'Unifor lors de cette ronde de négociations est différente. »

Unifor indique que c'est non seulement la première série de négociations avec Bell solutions techniques depuis la fondation d'Unifor en 2013, mais c'est historique. Le syndicat a amorcé un processus de négociations conjointes représentant 19 locaux en Ontario et huit au Québec, une première pour les techniciennes et techniciens au Canada.

Le comité de négociations, représenté par sept membres élus, accompagné de Jean-Stéphane Mayer, le représentant national pour tous les locaux BST au Québec, et Tyson Siddall, le directeur des télécommunications du syndicat, fait valoir que, pour les techniciennes et techniciens, l'équité se fait attendre depuis longtemps. Les enjeux/dossiers prioritaires pour Unifor lors de cette ronde de négociations incluent l'équité salariale pour un travail égal pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs des deux régions, concilier la vie professionnelle et la vie privée, mettre fin aux heures supplémentaires obligatoires, apporter des améliorations pour les employé(e)s sur appel, et des congés payés dans les cas de violence familiale.

Lors que l'équipe de négociations a entamé son travail aujourd'hui, représentant environ 5,000 travailleuses et travailleurs en Ontario et 2,700 au Québec, il l'a fait de façon unie, portant des chandails Unifor rouges pour indiquer/signaler le soutien du syndicat national.

Maintenant que les négociations formelles ont été entamées, le syndicat mobilisera ses membres dans le cadre de la campagne Bell, il est temps! dans son ensemble, ce qui inclut les membres Unifor qui sont employées et employés de bureau de Bell et Bell Aliant.

« Aujourd'hui ne marque que le début de notre solidarité unie de même que notre détermination à obtenir un bon contrat pour les techniciennes et techniciens de Bell solutions techniques », indique Renaud Gagné, le directeur d'Unifor Québec. « Soyez assurés que tout au long du processus de négociations, notre syndicat investira les efforts et les ressources nécessaires à atteindre l'équité pour les travailleuses et travailleurs ».

Unifor est le plus gros syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 315,000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands domaines/secteurs économiques. Le syndicat défend tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits, lutte en faveur de l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et s'efforce à créer des changements progressifs pour arriver à un avenir meilleur.

