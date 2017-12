H&D Wireless, GEPS for Industry, lance des projets pilotes avec Cramo pour le positionnement d'outillages







H&D Wireless, un fournisseur suédois de premier plan dans le domaine des solutions de plateformes, cloud et IdO, lance un projet pilote avec Cramo, le groupe européen de location d'équipements. Le projet comprend le positionnement des produits de location de Cramo et durera deux mois à l'automne 2017, puis sera évalué.

GEPStm, à savoir Griffin Enterprise Positioning Service, numérise, entre autres, les systèmes de gestion et l'affichage de divers produits industriels, où la gestion des services de location constitue un produit. H&D Wireless lance aujourd'hui un projet pilote et collaboratif avec Cramo, le leader européen de location de matériel, pour résoudre certains des défis de l'entreprise en matière de gestion des processus de location des machines.

« Le but du projet pilote est de montrer que H&D Wireless peut aider à résoudre les défis commerciaux de Cramo », selon Martin Holmgren, le vice-président directeur et responsable du parc de location et de l'organisation des produits chez Cramo. « Ceci en réduisant le nombre d'erreurs dans les processus de retour, en améliorant l'expérience globale de l'utilisateur et du client dans les points de restitution et en fournissant les données adéquates en temps réel, pouvant être utilisées dans les étapes ultérieures en vue d'améliorer la hiérarchisation des flux. »

« Nous sommes ravis de pouvoir aider un autre client à évaluer GEPS, en lui permettant de cerner les avantages commerciaux dans différents flux. GEPS assure des avantages commerciaux lorsque les solutions RTLS sont mises en place », a révélé Pär Bergsten, le PDG de H&D Wireless.

H&D Wireless s'est fait un nom dans le secteur grâce à GEPS, qui aide les entreprises industrielles à numériser et à afficher les processus commerciaux et à suivre les principaux actifs et produits en temps réel. Le système prend en charge de nombreuses technologies sans fil telles que l'ULB, la BLE, la RFID et le Wi-Fi qui, combinées à l'analyse des données et à l'intelligence artificielle, permettent d'identifier et de suivre les lève-palettes, les marchandises, les personnes, les produits et les processus de travail.

Grâce à GEPS for Industry, H&D Wireless a consolidé sa position sur le marché en pleine expansion du suivi sans fil en temps réel (RTLS), parmi les sociétés qui fonctionnent avec des marchandises, des chaînes d'approvisionnement et des personnes. Le marché des usines intelligentes et de l'IdO industriel se développe rapidement et on estime que sa valeur atteindra plus de 225 milliards d'USD en 2022 (selon une étude de Markets and Markets Research).

H&D Wireless compte inscrire sous peu les actions de la société au Nasdaq First North. La société effectuera aussi une nouvelle émission d'actions avec une préférence pour les actionnaires actuels à compter du 24 novembre, ce qui génèrera 24 millions de SEK pour la société si l'émission est totalement souscrite. La société a bénéficié d'injections de capital à hauteur de 25 millions de SEK à l'automne 2016 et de 18 millions de SEK au printemps 2017.

À propos de H&D Wireless :

H&D Wireless est un fournisseur suédois de systèmes cloud et de plateformes pour l'Internet des objets. Sa plateforme cloud IdO Griffin est une solution pour les systèmes de bout en bout contenant des modules sans fil de premier plan, des services cloud avec un outil d'analyse et des applications d'intelligence artificielle et de smartphones pour les entreprises et les foyers intelligents. Depuis 2016, l'entreprise propose Griffin Enterprise Positioning Service (GEPS tm) en tant que service cloud pour le positionnement en intérieur des objets physiques dans les processus commerciaux. H&D Wireless a été fondée en 2009 et fait partie des entreprises du secteur de l'IdO les plus primées et à la croissance la plus rapide de Suède, avec plus de 1 100 000 produits sans fil expédiés à ce jour pour des solutions IdO et M2M (machines à machines) dans le monde entier.

À propos de CRAMO :

Cramo est la deuxième plus grande société de services de location en Europe, spécialisée dans la location de machines et d'équipements de construction, les services consacrés à la location et la location d'espaces modulaires. Cramo est actif dans quinze pays et 324 dépôts. Le groupe comptant environ 2 600 employés, Cramo a enregistré en 2016 un chiffre d'affaires consolidé de 712 millions d'euros. L'action Cramo est cotée à la bourse d'Helsinki. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.cramogroup.com.

