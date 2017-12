Options Group nomme L. Kevin Kelly au poste de vice-président







NEW YORK, le 6 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Options Group, l'entreprise mondiale d'acquisition et de perfectionnement des talents, a annoncé qu'elle avait nommé L. Kevin Kelly au poste de vice-président.

PDG de Heidrick & Struggles entre 2006 et 2013, Kelly est actuellement le PDG de Halo Privacy, une société-conseil en cyber-sécurité qui s'intéresse particulièrement aux communications sécurisées sophistiquées.

Chez Options Group, Kelly renforcera l'importante présence mondiale de l'entreprise. Sa mission consistera entre autres à élargir l'empreinte d'Options Group dans les services financiers et la technologie, tout en contribuant à développer ses nouveaux domaines d'activité, comme les postes de PDG et de membres de conseil d'administration, la grande distribution, l'industrie et les sciences de la vie.

« L'arrivée de Kevin dans notre équipe de direction envoie un signal au secteur de la recherche de cadres que nous avons dépassé le cadre initial de notre mission », explique le PDG Mike Karp. « Lorsque nous avons lancé nos activités il y a 25 ans, nous nous intéressions exclusivement au recrutement de talents pour les services financiers. Aujourd'hui, nous servons toute une série de secteur, et nous offrons une gamme élargie de produits et de solutions. »

« Je rejoins Options Group à un moment charnière du cycle de vie des talents », ajoute Kelly. « Aujourd'hui, l'apprentissage automatique et la robotique ouvrent la voie, créant de nouveaux impératifs dans la planification de la main-d'oeuvre. Options Group est à l'avant-garde des tendances du secteur dans l'analytique prédictive et les outils cognitifs, et la société est bien positionnée pour exploiter ces changements de manière optimale. J'ai été impressionné par les technologies novatrices de la société qui donnent aux clients un avantage compétitif unique. »

Selon Karp, Kelly est le choix idéal pour Options Group, car il envisage le talent de manière globale. « Nous aidons les clients à acquérir une compréhension stratégique du talent, ainsi qu'une évaluation culturelle et du leadership ». Kelly partage la perspective internationale d'Options Group. Avant de devenir le PDG de Heidrick & Struggles, Kelly a été le président de l'entreprise pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, et il a également dirigé les activités de l'entreprise dans la région Asie-Pacifique en tant que directeur régional.

Kelly a ensuite été le PDG d'Asia Pulp & Paper, l'une des plus grandes entreprises de papeterie au monde. Il est conseiller et membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés et organisations, ainsi que de la Fuqua School of Business de la Duke University.

Kelly prend souvent la parole à propos de la gestion de l'entreprise. Il est l'auteur de trois ouvrages sur la capacité de diriger : CEO: The Low Down on the Top Job, Top Jobs: How They Are Different et What You Need to Succeed and Leading in Turbulent Times. Kelly est titulaire d'une licence de la George Mason University et d'un MBA de Duke.

