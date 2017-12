Prix Lynne-Cohen - Maryse Goudreau, première lauréate du Prix Lynne-Cohen







Un nouveau prix pour faire rayonner la relève en photographie

QUÉBEC, le 6 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Succession Lynne Cohen, en collaboration avec le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) et sa Fondation, est fière de couronner Maryse Goudreau du titre de première récipiendaire du prix Lynne-Cohen. Destiné aux artistes québécois, ce nouveau prix bisannuel vise à soutenir la pratique d'artistes professionnels de la relève en arts visuels, dont la photographie fait partie inhérente de leur démarche. La lauréate de 2017 recevra une bourse de 10 000 $ sans condition. Et pour mettre en lumière son travail, la production d'une capsule vidéo, créée par le MNBAQ, fera l'objet d'une diffusion sur le site Internet du Musée ainsi que sur les réseaux sociaux.

« Au cours de sa longue carrière dans les arts, Lynne Cohen a reçu bon nombre de prix et de subventions. À la fin de sa vie, elle a manifesté le désir de donner en retour : elle était convaincue qu'elle n'aurait pas pu accomplir tout ce qu'elle a réalisé si elle n'avait pas reçu autant de soutien. Elle souhaitait donc aider, de quelque manière que ce soit, les autres artistes à poursuivre leur travail. Elle a également insisté pour que le prix que je finance n'exige pas toutes sortes de conditions et le MNBAQ a accédé avec plaisir à cette requête. Nous avons donc créé un prix destiné aux artistes dont les oeuvres intègrent une dimension photographique. Bien sûr, Lynne Cohen ne pouvait savoir qui recevrait le prix, mais je suis certain qu'elle aurait été aussi contente que moi de la décision du jury de remettre le prix à Maryse Goudreau. Lynne Cohen a soutenu des artistes qui réalisaient des oeuvres qu'elle estimait « sérieuses » - ce qui est très élogieux de sa part - et elle aurait considéré le travail de Maryse Goudreau comme étant sérieux, voire bien plus que cela. » de dire Andrew Lugg, de la Succession Lynne Cohen.

En savoir plus sur Maryse Goudreau et le Prix Lynne-Cohen.

