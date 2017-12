NOVACAP acquiert une participation majoritaire dans Joseph Ribkoff, un fleuron du secteur de la mode







MONTRÉAL, le 6 déc. 2017 /CNW Telbec/ - NOVACAP, un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, est fière d'annoncer qu'elle devient partenaire de Joseph Ribkoff, l'un des créateurs-chefs de file de la mode canadienne, présent dans plus de 64 marchés à l'international, en acquérant une participation majoritaire dans l'entreprise. Cette transaction est financée par le Fonds NOVACAP Industries IV, en partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ, le fondateur Joseph Ribkoff et des dirigeants de la société.

Ce nouvel investissement représente pour NOVACAP une première incursion dans le secteur du prêt-à-porter féminin. « Joseph Ribkoff est une entreprise québécoise qui a connu une forte croissance au cours des dernières années et est présente dans plusieurs marchés internationaux, indique l'associé sénior chez NOVACAP et nouveau président du conseil de Joseph Ribkoff, Domenic Mancini. Nous sommes convaincus du potentiel de Joseph Ribkoff à l'échelle nationale et internationale. L'entreprise est prête à passer à un niveau supérieur et, comme nous l'avons fait à de nombreuses reprises dans le passé, notre intention est d'offrir le soutien financier afin d'accélérer la croissance de la société et son expansion dans de nouveaux marchés ».

La société Joseph Ribkoff a été fondée en 1957 par celui dont elle porte le nom, alors qu'il n'avait que 21 ans. Au fil des ans, elle est devenue l'une des marques-chefs de file du prêt-à-porter féminin dans le marché canadien. Dorénavant présente dans plus de 64 marchés internationaux, elle a su s'adapter à de nouvelles plateformes, tout en restant fidèle aux multiples besoins des femmes contemporaines.

« Nous évoluons dans un marché très concurrentiel, et bien que notre croissance ait été élevée au cours des cinq dernières années, nous allons bénéficier du soutien financier, de l'expertise et du réseau de NOVACAP pour poursuivre notre croissance et consolider notre position de leader, affirme le fondateur de l'entreprise, Joseph Ribkoff. Cette transaction ne modifiera pas nos opérations quotidiennes, et nous continuerons à développer, comme nous l'avons toujours fait, les meilleures collections de prêt-à-porter et à offrir le meilleur service à nos clients grâce à l'engagement soutenu de nos employés ».

« Depuis sa création il y a 60 ans, Ribkoff a su constamment s'adapter aux besoins et aux goûts de consommatrices. Sa présence aujourd'hui sur les marchés internationaux en témoigne. Notre investissement dans ce fleuron du secteur québécois de la mode démontre la volonté du Fonds de solidarité FTQ d'appuyer la croissance des entreprises d'ici sur les marchés internationaux », indique pour sa part le vice-président principal, Ressources naturelles, manufacturier et services, Fonds de solidarité FTQ, Jean Wilhelmy.

À PROPOS DE JOSEPH RIBKOFF

Basée à Montréal depuis 1957, la société Joseph Ribkoff crée avec ingéniosité des collections destinées aux femmes du monde entier à l'emploi du temps chargé. Désormais pionnier de la mode, dictant les tendances et guidant les femmes et styles, la société ne cesse d'innover afin de répondre aux besoins multidimensionnels des femmes d'aujourd'hui. Alors qu'elle célèbre cette année son 60e anniversaire, Joseph Ribkoff continue de se démarquer comme l'un des créateurs-chefs de file de la mode canadienne, et dans plus de 64 marchés à l'international. Pour plus d'informations, veuillez visiter le www.josephribkoff.com .

À PROPOS DE NOVACAP

Fondée en 1981, NOVACAP est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec 2,26 milliards $ d'actifs sous gestion. La Firme a levé plus de 2,6 milliards de dollars en capital depuis sa création. Son approche d'investissement distincte, fondée sur une profonde expertise opérationnelle et un partenariat actif avec les entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés en portefeuille. Comptant sur une équipe de gestion expérimentée et des ressources financières considérables, NOVACAP est solidement positionnée pour continuer à bâtir des entreprises de classe mondiale. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca.

À PROPOS DU FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 13,1 milliards de dollars au 31 mai 2017, le Fonds contribue à la création et au maintien de 186 440 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 700 entreprises et compte 645 664 actionnaires-épargnants. Pour plus de renseignements, visitez www.fondsftq.com.

