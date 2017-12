Avis aux médias - Annonce d'une nouvelle technologie de traitement à la frontière à l'aéroport international Stanfield d'Halifax







HALIFAX, le 6 déc. 2017 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et l'Administration de l'aéroport international d'Halifax invitent les membres des médias à assister à un événement soulignant le lancement de la nouvelle génération de technologies de traitement à la frontière à l'aéroport Stanfield.

L'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor et député de la circonscription Kings - Hants, au nom de l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile; Calvin Christiansen, directeur général régional de la région de l'Atlantique de l'ASFC; et Joyce Carter, présidente et directrice générale de l'Administration de l'aéroport international d'Halifax, seront sur place pour parler du récent lancement des nouvelles bornes d'inspection primaire et de la façon dont cette technologie simplifiera l'expérience des voyageurs tout en renforçant la sécurité à la frontière.

Des représentants de l'ASFC feront des démonstrations techniques et il sera possible de prendre des photographies et de tourner des images de la nouvelle technologie.

Date : Le vendredi 8 décembre 2017



Heure : 10 h



Endroit : Aéroport international Stanfield d'Halifax

1, boulevard Bell

Enfield (N.-É.)

En raison de contraintes liées à la sécurité, nous rappelons aux représentants des médias qu'ils doivent arriver au plus tard à 9 h 40 pour s'inscrire et s'installer dans le secteur du bureau NEXUS de l'ASFC et avoir en leur possession leur carte d'accréditation et une pièce d'identité avec photo. Étant donné que les bornes se trouvent dans un secteur contrôlé, les représentants des médias seront accompagnés à l'intérieur et hors du secteur. La prise de photographies et la réalisation d'enregistrements vidéo ne seront autorisées qu'à des emplacements précis.

RSVP : Les membres des médias qui comptent assister à l'événement sont priés de confirmer leur présence auprès de Janie Haché d'ici le 7 décembre 2017.

