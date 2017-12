Avis aux medias - Le gouvernement du Canada fera une annonce sur les services de soins de santé offerts aux anciens combattants de même qu'aux membres des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada







OTTAWA, le 6 déc. 2017 /CNW/ - L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, au nom du gouvernement du Canada, annoncera un investissement dans les services en matière de santé mentale et physique pour les anciens combattants de même que les membres des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada.

Date : Le 7 décembre 2017 Heure : 12 h 30 (HNE) Endroit : Hôpital Montfort

Centre des services de santé des Forces canadiennes, aile D

713, chemin Montreal

Ottawa (Ontario)

Renseignements importants

Tous les représentants des médias sont priés de s'inscrire avant le 7 décembre, à 9 h. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Services publics et Approvisionnement Canada par courriel à media@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

