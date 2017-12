Le Québec se mobilise : La collecte de rue de La grande guignolée des médias aura lieu demain, le 7 décembre







MONTRÉAL, le 6 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Désormais inscrite parmi les plus belles traditions des fêtes, c'est demain, le jeudi 7 décembre, que se déroulera la collecte de rue annuelle de La grande guignolée des médias. Cette 17e édition permettra de franchir le cap des 35 millions $ récoltés depuis la naissance de l'événement en décembre 2001. Sans oublier, bien sûr, plusieurs centaines de tonnes d'aliments redistribuées pour soulager des milliers de familles québécoises en difficultés et dans le besoin.

Toute la population est invitée à offrir des dons en argent ou en denrées non périssables, ensuite remis à des organismes des différentes régions. Ils comptent sur la générosité des Québécois pour combler la demande sans cesse croissante de paniers de Noël.

Exemples de denrées acceptées

conserves (viandes, poissons, lait maternisé, aliments pour bébés, soupes, etc.);

céréales, thé, café, pâtes alimentaires;

produits d'hygiène personnelle (savons, dentifrices, brosses à dents, shampoings, déodorants, essuie-tout, tampons, couches jetables, mouchoirs de papier, papier hygiénique, etc.);

articles d'entretien ménager et médicaments d'utilisation courante (sirops, analgésiques, antihistaminiques, etc.).

Les denrées non périssables et les dons en argent pourront être déposés chaque jour et jusqu'au 24 décembre chez les Amis de La grande guignolée des médias :

Il est aussi possible de donner en ligne à guignolee.ca ou par téléphone grâce à Ticketpro, au 1 866 908-9090 (sans frais).

* * *

La grande guignolée des médias 2017, c'est

Une centaine médias d'ici qui y participent

350 points de collecte dans les rues le 7 décembre

600 points de collecte chez Jean Coutu , chez Maxi et Provigo, et chez Via Capitale

, chez Maxi et Provigo, et chez Via Capitale Des centaines de bénévoles

La grande guignolée des médias depuis 2001, c'est

34 millions $ récoltés

Plusieurs centaines de tonnes de denrées non périssables

Des milliers de bénévoles

Plus de 100 porte-paroles artistes et célébrités

Selon le Bilan-Faim Montréal 2017:

46,2 % des organismes alimentaires du Québec ont manqué de denrées cette année. De ce nombre, 47,6 % ont donc dû donner moins de produits et 7,5 % ont dû renvoyer des gens sans pouvoir leur offrir de nourriture, faute de denrées à distribuer.

13,2 % des ménages ayant recouru à des banques alimentaires l'ont fait pour la première fois en 2015.

10,8 % des demandes à de telles banques provenaient de gens avec un revenu d'emploi et 7,2 % de gens recevant une pension de vieillesse.

À propos de La grande guignolée des médias

La grande guignolée des médias existe, sous sa forme actuelle, depuis 2001 et a récolté au-delà de 34 millions $ et des milliers de kilos de denrées. Chaque année, à l'approche des Fêtes, cette opération de solidarité rassemble les médias de partout au Québec autour d'une sollicitation s'étalant sur un mois et avec une vaste journée de collecte de rue. Ainsi, des milliers de professionnels des médias et de bénévoles s'unissent pour amasser des denrées non périssables et des dons en argent. La grande guignolée des médias aide les plus démunis en collaboration avec des dizaines d'organismes caritatifs locaux. Lagrandeguignoleedesmedias.com

