Agir collectivement pour mettre fin à toutes les formes de violence contre les femmes et les filles au Québec







QUÉBEC, le 6 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Cette année, la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes marque le 28e anniversaire du drame de l'École polytechnique de Montréal. Le Conseil du statut de la femme honore aujourd'hui la mémoire des 14 femmes assassinées le 6 décembre 1989 lors de cette tragédie qui a marqué le Québec.

Alors qu'un mouvement historique de dénonciation des violences sexuelles a cours depuis plusieurs semaines (#moiaussi), le Conseil appelle les femmes et les hommes à unir leurs voix pour dénoncer l'omniprésence de la violence faite aux femmes, et réitère l'urgence d'agir collectivement pour mettre fin à ce fléau au Québec.

« Plus que jamais, cette journée nationale de commémoration est l'occasion de rappeler l'importance de soutenir, d'accompagner et de fournir des ressources adaptées aux femmes et aux filles victimes de toute forme de violence et d'agression à caractère sexuel », a déclaré la présidente du Conseil, Me Louise Cordeau.

Le 28 novembre dernier, le Conseil s'associait au Comité d'examen des décès liés à la violence conjugale. Ce comité d'expertes et d'experts d'horizons multiples procédera à un examen des dossiers du coroner sur les décès survenus au Québec dans un contexte de violence conjugale. L'objectif du groupe de travail est de déterminer les facteurs de risque, de mieux comprendre le cycle de la violence conjugale et d'émettre des recommandations.

« Le Conseil se joint avec intérêt à cette initiative nationale afin d'enrichir les travaux du Comité de ses réflexions sur les violences faites aux femmes, et d'y apporter toute son expertise en matière de recherche et d'analyse », a poursuivi la présidente.

Depuis sa création, le Conseil est soucieux de participer aux débats sur les grands enjeux en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Sa présence au sein de ce comité d'analyse s'inscrit dans son objectif de mettre un terme à la violence envers les femmes.

Le Conseil du statut de la femme a pour mission de conseiller le gouvernement du Québec et d'informer la population sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes.

Pour information

Joanne Isabel

Relations de presse

Conseil du statut de la femme

joanne.isabel@csf.gouv.qc.ca

Cellulaire : 418 446-2203

Téléphone : 418 643-4326, poste 239

SOURCE Conseil du statut de la femme

Communiqué envoyé le 6 décembre 2017 à 10:02 et diffusé par :