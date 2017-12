Arup Datta se joint à Placements Mackenzie en vue de former une boutique de placement en actions quantitatives mondiales basée à Boston







Un investisseur quantitatif réputé dirigera une nouvelle boutique et développera les activités mondiales

TORONTO, le 6 déc. 2017 /CNW/ - Corporation Financière Mackenzie (Placements Mackenzie) est fière d'annoncer la nomination d'Arup Datta, CFA, investisseur quantitatif réputé, à la tête d'une nouvelle boutique Mackenzie spécialisée en actions quantitatives mondiales, basée à Boston, MA.

« La création de cette boutique spécialisée renforce nos capacités de gestion des placements dans les domaines des actions mondiales et des marchés émergents, » a déclaré Tony Elavia, Ph.D., vice-président exécutif et responsable en chef des placements de Placements Mackenzie. « M. Datta s'est bâti une brillante carrière en procurant des rendements absolus et corrigés du risque supérieurs dans une vaste gamme de stratégies de placement. Il contribue des connaissances et une expertise exceptionnelles à un moment où les occasions sur les marchés émergents mondiaux sont sans précédent. »

M. Datta, gestionnaire de portefeuille en actions des marchés mondiaux et émergents des plus renommés dans le secteur, se joint à la société après avoir travaillé auprès d'un gestionnaire institutionnel américain bien connu, où il était associé, gestionnaire de portefeuille et chef des placements internationaux.

« Placements Mackenzie, qui fait partie du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power, offre la plate-forme idéale pour mon équipe, grâce à une structure de type « boutique » indépendante, une envergure et des ressources incontestables, ainsi qu'un haut degré de flexibilité pour repérer les meilleures occasions sur les marchés mondiaux et émergents. Tout comme par le passé, je me consacre à générer de l'alpha au moyen de stratégies de base agiles et à capacité limitée, » a déclaré M. Datta.

M. Datta compte plus de 24 années d'expérience en placements sur les marchés américains, mondiaux et émergents, avec un accent sur la modélisation quantitative. M. Datta est titulaire d'une MBA avec spécialisation de la Johnson School of Management de l'Université Cornell et d'un baccalauréat en technologie de l'Indian Institute of Technology.

« Je suis heureux d'accueillir M. Datta et ses partenaires chez Placements Mackenzie, » a déclaré Barry McInerney, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. « L'ajout de cette équipe affirme notre engagement à attirer et fidéliser les meilleurs talents en gestion de placements; et s'avérera un catalyseur supplémentaire pour développer nos activités. »

À propos de Placements Mackenzie

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif de 93,5 milliards CAD de dollars au 31 octobre 2017, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX:IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion total de 154 milliards CAD de dollars au 31 octobre 2017. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Mackenzie Financial Corporation

Communiqué envoyé le 6 décembre 2017 à 10:00 et diffusé par :