Les pharmaciens du Canada demandent une couverture universelle d'assurance-médicaments et de meilleurs soins

Il est temps d'avoir un PharmAccord pancanadien qui offre une couverture universelle d'assurance-médicaments aux Canadiens et assure un accès complet aux médicaments.

OTTAWA, le 6 déc. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Association des pharmaciens du Canada (APhC) a présenté un plan qui permettrait aux gouvernements d'offrir une couverture universelle d'assurance-médicaments à tous les Canadiens, qui assure un accès à tous les médicaments et qui s'appuie sur les services des pharmaciens pour assurer une meilleure utilisation des médicaments et améliorer la santé des patients.

« En tant que pharmaciens, nous voulons que tous les patients qui nous visitent aient accès aux médicaments dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, affirme Alistair Bursey, président de l'APhC. Malheureusement, de 10 à 15 pour cent des Canadiens n'ont pas d'assurance ou ont une couverture inadéquate et ne peuvent donc pas payer leurs médicaments. Ce genre de situation est inacceptable dans un pays aussi prospère que le Canada. »

« Forcer les Canadiens à faire un choix entre payer leurs médicaments ou payer leur électricité n'est pas une façon de faire canadienne, de poursuivre Bursey. Nous devons nous appuyer sur le succès que connaissent les régimes d'assurance-médicaments existants pour offrir aux Canadiens une couverture universelle qui soit également abordable pour les gouvernements. »

Le gouvernement fédéral a récemment conclu un accord sur la santé qui offre des fonds aux provinces et aux territoires dans le but d'améliorer la santé des Canadiens dans des régions précises. Les pharmaciens estiment que le prochain accord devrait fournir des fonds fédéraux à l'appui d'une meilleure couverture d'assurance-médicaments pour les Canadiens, tout en reconnaissant les besoins uniques des Canadiens de chaque province et territoire.

C'est pourquoi les pharmaciens du Canada demandent aux gouvernements de conclure un PharmAccord qui :

offrirait une couverture universelle d'assurance-médicaments aux Canadiens;

harmoniserait la couverture des médicaments onéreux;

créerait une liste nationale complète des médicaments assurés;

ferait en sorte que le régime d'assurance-médicaments soit abordable et durable;

s'appuierait sur l'expérience et les connaissances des pharmaciens pour offrir de meilleurs soins aux patients, à un coût moindre pour le gouvernement.

« Le coût ne devrait jamais entrer en jeu lorsqu'un Canadien a besoin d'une pharmacothérapie vitale, affirme Perry Eisenschmid, PDG de l'APhC. En adoptant et en mettant en oeuvre le PharmAccord à cinq piliers, le gouvernement pourrait offrir une couverture d'assurance-médicaments universelle fondée sur les connaissances et l'expérience des pharmaciens canadiens. »

Pour plus de renseignements : Rx : PharmAccord - Une prescription pour améliorer la santé du Canada

Événement iPoliticsLive

Un débat d'experts, organisé par iPolitics, a eu lieu aujourd'hui au sujet des remarques des pharmaciens canadiens. Les experts invités étaient : John Oliver, député (Oakville) -- membre du Comité permanent de la Santé; Janet Yale -- présidente et chef de la direction de la Société de l'arthrite du Canada; Iris Krawchenko - conseillère principale en pharmacie à l'Association des pharmaciens du Canada et Mostafa Askari - directeur parlementaire adjoint du budget. Susan Delacourt, éditorialiste au Toronto Star, a animé le débat.

À propos de l'Association des pharmaciens du Canada

L'Association des pharmaciens du Canada (APhC) est la voix nationale unificatrice de la pharmacie et de la profession de pharmacien au Canada. Alors que les pharmaciens jouent un rôle accru dans la prestation de services de soins de santé, l'APhC veille à ce que la profession soit reconnue comme une figure de proue à l'échelle nationale, influant sur les politiques, les programmes, les budgets et les initiatives qui touchent la profession de pharmacien et la santé des Canadiens. Vous trouverez plus de renseignements au www.pharmacists.ca

