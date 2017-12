Patrick Lemaire nommé PDG de l'année, catégorie PME, par le magazine Les Affaires







MONTRÉAL, le 6 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (TSX: BLX) est heureuse d'annoncer que son Président et Chef de la direction, Patrick Lemaire, a été nommé PDG de l'année, catégorie PME, par le magazine Les Affaires.

« Mon plus grand accomplissement à la tête de Boralex est d'avoir été capable de concrétiser la vision de mon père, Bernard Lemaire, tout en conservant les valeurs qu'il a su insuffler à l'entreprise lorsqu'il l'a fondée », précise M. Lemaire. Ce dernier tient à remercier tous les employés pour leur travail extraordinaire ainsi que les membres du conseil d'administration pour leur confiance et leur soutien indispensables au succès de Boralex.

« Cet honneur est grandement mérité ! », a souligné M. Alain Rhéaume, Président du conseil d'administration de Boralex. « Boralex est maintenant le 1er producteur indépendant d'énergie éolienne terrestre en France, se classe parmi les leaders de la production d'énergie renouvelable au Canada, est présente aux États-Unis et compte maintenant un portefeuille de projets au Royaume-Uni. Tous ces accomplissements sont dus à la rigueur et à la détermination de Patrick et témoignent du leadership avec lequel il mène son équipe et assure la croissance de Boralex ».

Quelles étaient les règles?

Le jury, composé essentiellement de journalistes spécialisés en économie, devait évaluer la vision, l'innovation, la capacité d'exécution et les réalisations d'un candidat, tout en tenant compte de la croissance qu'avait obtenue l'entreprise sous sa direction. L'intégrité et la réputation faisaient aussi partie des critères de sélection.

M. Lemaire tient à féliciter les deux autres lauréats 2017, Mme Christiane Germain, Coprésidente, Groupe Germain Hôtels, et M. José Boisjoli, Président et Chef de la direction, BRP.

Rappelons que le mois dernier, la revue britannique A Word About Wind a classé Patrick Lemaire au 58e rang dans son palmarès annuel des acteurs les plus influents de l'industrie éolienne.

À propos de Boralex

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni, et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis vingt-cinq ans. Les actions et les débentures convertibles de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles BLX, et BLX.DB.A respectivement. Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

