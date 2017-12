La confiance accrue favorise les décisions en matière de F&A pour tirer parti de la transformation numérique







Les cadres supérieurs canadiens sont les premiers à suivre la tendance à l'examen rapide du portefeuille

MONTRÉAL, le 6 déc. 2017 /CNW/ - La confiance des cadres supérieurs canadiens dans l'économie mondiale a bondi de 59 % au cours des 12 derniers mois, selon l'édition canadienne du Baromètre de la confiance des entreprises d'EY. Les perspectives améliorées sont la clé du raffermissement du marché des fusions et acquisitions (F&A) et incitent les cadres supérieurs à examiner activement leur portefeuille et à tirer parti du potentiel de transformation des perturbations numériques.

«Les cadres supérieurs canadiens ne sont pas trompés par les mesures du marché à court terme, déclare Ken Brooks, associé des Services consultatifs transactionnels d'EY. Les répondants ont confiance dans la direction qu'a prise l'économie et ils gardent un oeil attentif sur l'avenir, puisqu'ils reconnaissent que la transformation numérique met au défi et fusionne de nombreux secteurs. Les cadres supérieurs sont prêts à agir face aux perturbations et cherchent à créer une valeur durable au moyen d'acquisitions, d'alliances et de coentreprises.»

La confiance stimule les investissements et les transactions

Un redressement de l'économie plus solide que prévu dans la zone euro et une vigueur économique soutenue aux États-Unis et en Chine nourrissent les intentions d'investissement au Canada.

78 % estiment que l'économie mondiale s'améliore, contre 19 % il y a 12 mois.

60 % estiment que l'économie locale s'améliore, contre 38 % il y a 12 mois.

61 % entendent procéder à des acquisitions au cours de la prochaine année.

«Les transactions dépendent fortement du marché, rappelle M. Brooks. Le présent dynamisme économique amène à son tour les cadres supérieurs à hausser leurs prévisions concernant les bénéfices des entreprises et les évaluations des actions, d'où un regain de confiance dans les intentions d'investissement et de transaction.»

Examen rapide du portefeuille pour prendre de l'avance et surfer sur la vague numérique

Les entreprises canadiennes de tous les secteurs examinent activement leur portefeuille et d'autres possibilités du marché afin profiter des tendances numériques.

62 % examinent leur portefeuille tous les trimestres, contre seulement 30 % des répondants américains.

41 % achètent, forment des alliances ou créent des coentreprises avec des sociétés numériques.

«Le Canada a un solide pipeline de transactions et ne montre aucun signe d'affaiblissement, conclut M. Brooks. La rapidité de réaction sera cruciale pour exploiter les nouvelles possibilités. Les cadres supérieurs doivent continuer d'accélérer la fréquence de l'examen de leur portefeuille pour pouvoir identifier les tendances émergentes, recycler le capital et s'assurer qu'ils ont la bonne combinaison d'actifs pour soutenir la concurrence.»

Lisez le rapport complet de l'édition canadienne du Baromètre de la confiance des entreprises d'EY pour en savoir plus.

À propos d'Ey

Ey est un chef de file mondial des services de certification, services de fiscalité, services transactionnels et services consultatifs. Les points de vue et les services de qualité que nous offrons contribuent à renforcer la confiance envers les marchés financiers et les diverses économies du monde. Nous formons des leaders exceptionnels, qui unissent leurs forces pour assurer le respect de nos engagements envers toutes nos parties prenantes. Ce faisant, nous jouons un rôle crucial en travaillant ensemble à bâtir un monde meilleur pour nos gens, nos clients et nos collectivités.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site ey.com/ca/fr. Suivez-nous sur Twitter @EYCanada.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com/ca/fr.

SOURCE EY (Ernst & Young)

Communiqué envoyé le 6 décembre 2017 à 09:30 et diffusé par :