Le Conseil canadien des normes accrédite ULC à titre d'organisme d'inspection pour les évaluations sur place des appareils ou de l'équipement à gaz







TORONTO, le 6 décembre 2017 /CNW/ - Le Conseil canadien des normes (CCN) a nommé les Laboratoires des assureurs du Canada Inc. (ULC) à titre d'organisme d'inspection accrédité pour réaliser des évaluations sur place d'appareils ou d'équipements à gaz. En tant qu'organisme d'inspection accrédité par le CCN, ULC sera maintenant en mesure d'élargir sa gamme de services en vue de collaborer avec les propriétaires et les exploitants afin de contribuer à garantir que les appareils et l'équipement à gaz sont conformes au Code d'installation du gaz naturel et du propane (CSA B149) et à d'autres exigences publiées. Cet élargissement de la portée actuelle va permettre à ULC de proposer des services d'évaluation sur place dans l'ensemble des provinces et des territoires du Canada à titre d'organisme d'inspection accrédité par le CCN. Grâce à cette accréditation, ULC pourra appuyer davantage le mandat en matière de sécurité des autorités responsables de la mise en application des codes dans tout le pays.

« ULC est très heureux de faire cette annonce aujourd'hui, car cela signifie que nous pouvons proposer un nouveau service à valeur ajoutée dans ce secteur qui est si important pour l'économie canadienne », déclare Joe Hosey, directeur général d'ULC. « Nous pourrons désormais collaborer encore plus étroitement avec les entreprises locales afin de mieux répondre à leurs besoins ».

« Nous sommes heureux de devenir un organisme d'inspection accrédité par le CCN dans la mesure où cette accréditation supplémentaire va aider nos clients à répondre à leurs besoins en matière de conformité, » indique Milan Dotlich, chef du secteur mondial de la division Gaz et pétrole d'UL. « UL s'efforce toujours d'être la mieux placée pour aider ses clients à commercialiser des produits novateurs et à démontrer leur conformité aux organismes de réglementation. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette récente accréditation, veuillez consulter le site Web du CCN. Pour en apprendre davantage sur la gamme complète de services offerts par UL dans le secteur du pétrole et du gaz, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante : Info.Canada@ul.com.

À propos d'UL

UL favorise des cadres de vie et de travail sécuritaires pour tous grâce à son application de la science en vue de relever les défis en matière de sécurité et de durabilité. La Marque UL engendre la confiance, permettant ainsi l'adoption sécuritaire de nouvelles technologies et de nouveaux produits novateurs. Tous les employés de UL partagent une passion pour rendre le monde plus sûr. Nous assurons la mise à l'essai, l'inspection, la vérification, la certification, la validation, l'évaluation, la prévention et la formation, et nous appuyons ces efforts grâce à des solutions logicielles en matière de sécurité et de durabilité. Pour en apprendre davantage à notre sujet, veuillez consulter le site UL.com.

PERSONNE-RESSOURCE : Dagmar Ebaugh

Gestionnaire des relations publiques et des médias sociaux à l'échelle internationale

UL - Division commerciale et industrielle

Bureau : 678 872-0320, Cellulaire : 404 216-4354, dagmar.ebaugh@ul.com

Logo : http://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpg

SOURCE ULC

Communiqué envoyé le 6 décembre 2017 à 09:15 et diffusé par :