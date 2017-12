La gouverneure générale effectuera une visite officielle à Québec







OTTAWA, le 6 déc. 2017 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, effectuera une visite officielle dans la ville de Québec du 7 au 8 décembre 2017. À cette occasion, Son Excellence séjournera à la Résidence du gouverneur général à la Citadelle de Québec.

À Québec, Son Excellence rencontrera des représentants provinciaux et locaux dont le lieutenant?gouverneur, le premier ministre et le maire. La gouverneure générale reconnaîtra aussi la contribution de Canadiens remarquables à l'aide de prix et de distinctions.

Voici l'itinéraire détaillé de Son Excellence.

Le jeudi 7 décembre

9 h 30

Rencontre avec le lieutenant?gouverneur

À son arrivée à Québec, la gouverneure générale rencontrera Leurs Honneurs Michel Doyon, lieutenant?gouverneur du Québec, et Mme Pauline Théberge.

Cabinet du Lieutenant?gouverneur du Québec, Édifice André-Laurendeau, 1050, rue des Parlementaires

11 h

Remise des distinctions honorifiques

Son Excellence remettra des distinctions honorifiques à plus de 25 Canadiens remarquables en reconnaissance de leur excellence, de leur courage et de leur sens du devoir exceptionnel. La liste des récipiendaires, leurs citations et des renseignements additionnels seront publiés dans un avis aux médias distinct.

La gouverneure générale remet des distinctions honorifiques au nom de tous les Canadiens dans diverses communautés au pays pour partager des histoires inspirantes, célébrer les contributions méritoires à notre société et rassembler les Canadiens. Des centaines de Canadiens, qu'ils soient bénévoles, professeurs, acteurs, militaires, scientifiques ou simples citoyens, méritent nos éloges et notre gratitude. Pour de plus amples renseignements au sujet des distinctions honorifiques ou pour soumettre la candidature d'une personne qui vous inspire, visitez www.gg.ca/distinctions.

La Citadelle de Québec

15 h

Rencontre avec le chef de l'opposition officielle du Québec

Son Excellence rencontrera M. Jean?François Lisée, chef de l'opposition officielle du Québec

Cabinet du chef de l'opposition officielle, Hôtel du Parlement, 1045, rue des Parlementaires

15 h 30

Rencontre avec le premier ministre du Québec

Son Excellence rencontrera l'honorable Philippe Couillard, premier ministre du Québec.

Cabinet du premier ministre, Édifice Honoré-Mercier, 1025, rue des Parlementaires

16 h 15

Rencontre avec le président de l'Assemblée nationale du Québec

Son Excellence rencontrera l'honorable Jacques Chagnon, président de l'Assemblée nationale du Québec.

Cabinet du président de l'Assemblée nationale, Hôtel du Parlement, 1045, rue des Parlementaires

17 h

Rencontre avec le maire de Québec

Son Excellence rencontrera Son Honneur Régis Labeaume, maire de Québec.

Salon de la mairie, Hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins

Le vendredi 8 décembre

10 h

Remise de la Mention d'honneur du gouverneur général pour l'excellence sportive et académique

Son Excellence remettra la Mention d'honneur du gouverneur général pour l'excellence sportive et académique pour la saison 2016-2017 à huit récipiendaires.

Canada Ouest (CO)

Margaret Casault, Volleyball, Kinésiologie, Université de l'Alberta

Geoff Gray, Football, Génie, Université du Manitoba

Sports universitaires de l'Ontario (SUO)

Katherine Bearne, Soccer, Physique et mathématiques, Université de l'Ottawa

Osvald Nitski, Natation, Génie mécanique, Université de Toronto

Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)

Fabiola Forteza, Rugby, Kinésiologie, Université Laval

Louis-Mathieu Normandin, Football, Administration des affaires,

Université de Montréal

Sport universitaire de l'Atlantique (SUA)

Anna Dunn-Suen, Volleyball, Microbiologie et immunologie, Université Dalhousie

Eric Locke, Hockey, Kinésiologie humaine, Université St. Francis Xavier

La Mention d'honneur du gouverneur général pour l'excellence sportive et académique reconnaît les athlètes-étudiants qui ont conservé une moyenne de 80 p. cent ou plus durant l'année universitaire, tout en ayant porté les couleurs d'au moins une des équipes sportives de leur institution. Les huit étoiles académiques canadiennes qui se sont le plus démarquées sont choisies par U SPORTS, anciennement connu sous le nom de Sport interuniversitaire canadien, et ses conférences.

La Citadelle de Québec

14 h

Cérémonie d'accueil officielle

Son Excellence sera officiellement accueillie à la Citadelle de Québec avec les honneurs militaires. Elle passera en revue la garde d'honneur du Royal 22e Régiment sur le terrain de parade, revue qui sera suivie d'une salve de 21 coups de canon.

La Citadelle de Québec

