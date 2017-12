Charles O. Holliday rejoint le conseil d'administration de Deere & Company







MOLINE, Illinois, le 6 décembre 2017 /CNW/ -- Deere & Company (NYSE : DE) a annoncé aujourd'hui que Charles O. Holliday, Jr. a été élu au conseil d'administration de la société et qu'il rejoindra les rangs à compter du 1er janvier 2018. Il a déjà siégé au conseil d'administration de Deere & Company de 2007 à 2016.

M. Holliday est président du conseil de Royal Dutch Shell depuis mai 2015 et a déjà été président du conseil et chef de la direction de DuPont, président du conseil de Bank of America et président du conseil de la National Academy of Engineering.

« Chad possède une expérience exceptionnelle en tant que leader de plusieurs organisations importantes et sa compréhension des domaines de surveillance au sein des conseils d'administration de multinationales, tels que la vérification, la rémunération ou autres responsabilités, est tout aussi remarquable », a déclaré Samuel R. Allen, président du conseil et chef de la direction de Deere. « Nous nous estimons chanceux que Chad ait accepté de siéger à nouveau au conseil de Deere. »

Deere & Company (www.JohnDeere.com), chef de file mondial parmi les fournisseurs des produits et services de pointe, a à coeur la réussite des clients dont le travail est lié à la terre, c'est-à-dire ceux et celles qui cultivent, récoltent transforment, enrichissent et développent la terre pour répondre au besoin de nourriture, de carburant, de logement et d'infrastructure dans le monde, un besoin qui augmente de façon vertigineuse.

