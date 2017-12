Avis aux médias - Inauguration officielle de la patinoire Canada 150 sur la colline du Parlement







L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, et l'honorable Kent Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées, inaugureront la patinoire Canada 150 et inviteront les Canadiens et les visiteurs à patiner sur la colline du Parlement

OTTAWA, le 6 déc. 2017 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, et l'honorable Kent Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées, inaugureront la patinoire Canada 150 et inviteront les Canadiens et les visiteurs à patiner et à assister à des activités sportives sur la colline du Parlement.

Une accréditation de la Tribune de la presse parlementaire est nécessaire pour accéder à l'aire réservée aux médias.

Les représentants des médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse parlementaire doivent demander une accréditation temporaire au préalable. Pour ce faire, les personnes intéressées sont priées de communiquer avec Marc Fortier, gestionnaire des Activités multimédias, à marc.fortier@parl.gc.ca, avant 17 h (HNE), le mercredi 6 décembre 2017.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le jeudi 7 décembre 2017



HEURE :

9 h 00



LIEU :

Parlement du Canada

111, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

