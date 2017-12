Un impôt ordonné pour terminer l'année







CALGARY, le 6 déc. 2017 /CNW/ - La fin de l'année 2017 approche à grands pas. Nous nous préparons à délaisser l'année qui se termine pour nous tourner vers la nouvelle année, mais un petit quelque chose nous ramène en arrière : l'impôt. Alors, avant de nous livrer votre meilleure interprétation de « Ce n'est qu'un au revoir », voici quelques conseils formulés par vos amis de H&R Block pour s'assurer que 2017 ne va pas s'insinuer dans votre année 2018.

Le calendrier : un ami de longue date

Les agendas sont tellement tendance maintenant : il est plus en vogue que jamais d'en transporter un avec vous qui reflète vos intérêts et votre personnalité tout en vous aidant à rester bien organisé. Doté de votre nouvel agenda qui vous accompagne partout, ajoutez toutes les dates pertinentes à l'impôt, pour ne pas être pris par surprise. Par exemple, la date d'ouverture de l'Agence du revenu du Canada (ARC) sera le 26 février prochain. C'est l'ouverture la plus tardive dans l'histoire du Canada, et cela signifie que les Canadiens disposeront d'une période plus courte pour produire leur déclaration de revenus. Les 30 avril et 15 juin 2018 sont également des dates cruciales : elles sont les dates limites pour déposer les déclarations de revenus de l'année 2017 (la dernière date s'adresse aux travailleurs autonomes).

L'organisation est à la mode

Les feuillets, les reçus et les documents, oh, là, là! Vous ramassez déjà les factures, les reçus de frais de scolarité, les abonnements de transport, les reçus pour dons de charité et les dépenses de santé cette année, mais où les conservez-vous? C'est carrément payant (sous forme de remboursement d'impôt!) d'être organisé, assurez-vous donc de conserver tous vos reçus dans un classeur facilement accessible comportant des onglets afin de classer les documents par catégorie et faciliter votre déclaration de revenus.

Poser des questions

Pour être sûr de réclamer tous les crédits d'impôt auxquels vous êtes admissible, renseignez-vous sur les éventuelles répercussions fiscales, notamment de votre état de santé ou de vos conditions de vie. Vous pouvez par exemple réclamer des prestations pour avoir pris soin d'un être cher souffrant d'une maladie ou ayant une invalidité. Avez-vous vécu un événement marquant, comme acheter une maison, vous marier ou avoir un enfant? Ce sont tous des points à discuter avec un conseiller fiscal de H&R Block pour déterminer votre admissibilité à d'autres prestations et avancer vers l'année 2018 en ayant une meilleure idée de votre situation fiscale.

Même si produire votre déclaration de revenus peut vous donner beaucoup de matière à réflexion, suivre ces conseils est une excellente façon de terminer l'année l'esprit en paix et d'être prêt à affronter la saison fiscale.

