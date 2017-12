DIAGNOS reçoit le soutien d'EDC pour l'émission d'un cautionnement de bonne exécution dans le cadre du contrat avec l'ISSSTE







BROSSARD, QUÉBEC--(Marketwired - 6 déc. 2017) - DIAGNOS inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (TSX CROISSANCE:ADK)(OTCQB:DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d'intelligence artificielle FLAIRE, annonce aujourd'hui que la société EDC a accepté d'agir en tant que société garante en lien avec l'émission d'un cautionnement de bonne exécution en vertu de l'entente avec l'ISSSTE annoncée le 17 juillet dernier.

« Nous sommes ravis de l'appui d'EDC qui nous permet de nous conformer à l'exigence contractuelle de fournir un cautionnement de bonne exécution de 500?000 $ CAD pour la prestation de nos services CARA à l'ISSSTE. Les agences gouvernementales exigent fréquemment des cautionnements de bonne exécution aux prestataires de services. L'an dernier, dans le cadre de notre première entente avec l'ISSSTE, nous avons dû fournir une garantie en espèces de 180?000 $ USD pour faciliter l'obtention d'un cautionnement de bonne exécution. À la suite du succès de ce programme, EDC a approuvé cette année l'émission d'un cautionnement de bonne exécution de 500?000 $ CAD, sans exiger de garantie en espèces provenant de DIAGNOS », a indiqué M. André Larente, président de DIAGNOS.

À propos de EDC

EDC est l'organisme de crédit à l'exportation du Canada. Son mandat consiste à soutenir et à développer le commerce extérieur du Canada en aidant les entreprises canadiennes à profiter des débouchés offerts sur le marché international. EDC est une société d'État financièrement autonome indépendante du gouvernement du Canada.

Pour en savoir plus sur EDC, visitez le site www.edc.ca.

À propos de DIAGNOS et de ses technologies

DIAGNOS est une société canadienne publique qui a pour mission de commercialiser des technologies combinant la formation d'images contextuelles, le texte et l'exploration de données traditionnelles. DIAGNOS a élaboré ses propres technologies d'intelligence artificielle (IA), CARA et FLAIRE. FLAIRE est un moteur d'IA puissant ayant la capacité d'analyser des bases de données à la fois volumineuses et complexes. En combinant une méthodologie d'apprentissage profond et nos algorithmes exclusifs, nous sommes en mesure de déployer rapidement de nouvelles solutions dans le secteur de la santé.

Pour en savoir plus sur DIAGNOS, visitez les sites www.diagnos.ca et www.sedar.com.

Ce communiqué contient des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s'avéreront exacts, puisqu'il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans le présent communiqué. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de publier la révision ou la mise à jour des renseignements prévisionnels, quels qu'ils soient, conséquemment à de nouvelles informations, de futurs événements ou pour tout autre motif. Les renseignements prévisionnels contenus dans le présent communiqué doivent être expressément lus sous réserve de la présente mise en garde.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Communiqué envoyé le 6 décembre 2017 à 09:03 et diffusé par :