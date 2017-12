Les Grands Prix santé et sécurité du travail 2017 - La CNESST invite les milieux scolaires de Lanaudière à soumettre leurs réalisations







JOLIETTE, QC, le 6 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) invite les milieux scolaires de la région de Lanaudière à participer à son concours des Grands Prix santé et sécurité du travail. Les projets liés à la prévention des accidents du travail peuvent être soumis jusqu'au 15 décembre 2017 dans la catégorie Éducation à la prévention.

Le prix qui sera décerné vise à reconnaître les efforts conjoints des élèves, des étudiants, des enseignants et des gestionnaires qui se démarquent par leur engagement en matière de santé et de sécurité du travail. Étant donné leur vocation, les établissements d'enseignement ont un grand rôle à jouer dans la transmission et l'acquisition des connaissances sur la prévention en matière de santé et de sécurité du travail.

La remise du prix se fera le 1er mai 2018, à l'occasion du 13e Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, à Québec.

Qui peut participer?

Les établissements d'enseignement publics ou privés de niveau secondaire, collégial (préuniversitaire et technique) et universitaire ainsi que de la formation professionnelle, les commissions scolaires et les regroupements du milieu de l'éducation tels que des communautés de praticiens, des comités de travail et des regroupements d'enseignants peuvent soumettre des projets. Pour être admissible, la réalisation ou le projet doit bénéficier principalement aux élèves ou aux étudiants.

Le concours

Les Grands Prix santé et sécurité du travail mettent en lumière les visages de la prévention au Québec. Orchestré par la CNESST, le concours, qui se déroule dans toutes les régions du Québec, permet de reconnaître et de faire connaître les gens qui ont à coeur la santé et la sécurité. Les Grands Prix comportent trois catégories : Innovation, Leader en santé et sécurité du travail et Éducation à la prévention. Les finalistes et les lauréats sont honorés à l'occasion du Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui se tient chaque printemps.

Pour en savoir plus ou pour s'inscrire : grandsprixsst.com.

