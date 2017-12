Les utilisateurs d'OpenTable reconnaissent les 100 meilleurs restaurants au Canada en 2017







L'Ontario et l'Alberta sont en tête de la liste annuelle d'OpenTable qui met en valeur le meilleur de la scène d'hospitalité au Canada

TORONTO, le 6 décembre 2017 /CNW/ - D'un service exceptionnel à une expérience gastronomique unique en son genre, OpenTable, le plus grand site de réservation de restaurants au monde et membre de The Priceline Group (NASDAQ : PCLN), a annoncé aujourd'hui les 100 meilleurs restaurants au Canada en 2017. Ces prix reflètent les opinions exprimées dans plus de 500 000 critiques soumises par des utilisateurs vérifiés du site OpenTable sur plus de 2 000 restaurants partout au Canada.

Que ce soit l'élégance discrète du Bar Von Der Fels à Calgary ou les saveurs authentiques du Damas à Montréal, cette liste met en vedette certains des meilleurs restaurants du secteur de l'accueil du Canada, selon les votes des utilisateurs d'OpenTable. L'Ontario compte le plus grand nombre de restaurants sur la liste, soit 55, suivie de l'Alberta avec 17 restaurants, et de la Colombie-Britannique et du Québec avec 14 restaurants chacune, ce qui comprend des établissements ayant plusieurs adresses.1 Terre-Neuve-et-Labrador est aussi représenté sur la liste.

Pour la deuxième année consécutive, les restaurants italiens se révèlent les plus appréciés des utilisateurs. Les cuisines française et canadienne se classent respectivement deuxième et troisième, tandis que des restaurants spécialisés dans les cuisines japonaise, méditerranéenne et américaine contemporaine figurent également parmi les 100 meilleurs.

« Le Canada est devenu une véritable destination gastronomique mondiale, et cela ressort clairement du calibre des restaurants figurant sur la liste cette année », a déclaré Ziv Schierau, responsable des comptes nationaux chez OpenTable Canada. « Les lauréats de cette année ont excellé en offrant un accueil de classe mondiale et les mets les plus raffinés, à l'image de la diversité culturelle du pays et de ses vastes ressources naturelles. »

La liste des 100 meilleurs restaurants au Canada a été créée uniquement à partir des plus de 500 000 critiques de restaurants recueillies du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017. Tous les restaurants ayant reçu la note globale minimale et le nombre minimum de critiques admissibles ont été pris en compte. Les restaurants ont été classés en fonction d'une note calculée à partir de la note globale moyenne qui leur a été attribuée.

En fonction de cette méthode, voici donc la liste des 100 meilleurs restaurants au Canada selon les utilisateurs d'OpenTable (par ordre alphabétique) :

Les 100 meilleurs restaurants au Canada en 2017

Araxi Restaurant & Oyster Bar - Whistler, Colombie-Britannique

Atelier - Ottawa, Ontario

Bar Von Der Fels - Calgary, Alberta

Bishop's - Vancouver, Colombie-Britannique

Blue Water Cafe - Vancouver, Colombie-Britannique

Bonaparte - Montréal, Québec

Boralia - Toronto, Ontario

Bow Valley Ranche Restaurant - Calgary, Alberta

Bridgette Bar - Calgary, Alberta

The Bruce Hotel and Restaurant - Stratford, Ontario

Buca Yorkville - Toronto, Ontario

Byblos - Toronto, Ontario

Campagnolo - Toronto, Ontario

Canis Restaurant - Toronto, Ontario

Canoe Restaurant and Bar - Toronto, Ontario

Carben Restaurant - Ottawa, Ontario

The Carbon Bar - Toronto, Ontario

Carisma - Toronto, Ontario

Chabrol Cafe - Toronto, Ontario

Chez Sophie - Montréal, Québec

Chiado - Toronto, Ontario

Cioppino's Mediterranean Grill - Vancouver, Colombie-Britannique

Cucci Ristorante - Oakville, Ontario

Da Vinci Ristorante - Montréal, Québec

DaiLo - Toronto, Ontario

Damas - Montréal, Québec

Days on Front - Kingston, Ontario

Deane House - Calgary, Alberta

Earth to Table: Bread Bar - Guelph, Ontario

Eden - Rimrock Resort Hotel - Banff, Alberta

Ernest's at NAIT - Edmonton, Alberta

Europea - Montréal, Québec

EVOO - Toronto, Ontario

Fishbone Bistro - Plusieurs adresses (Ontario)

Five Sails Restaurant - Vancouver, Colombie-Britannique

George Restaurant - Toronto, Ontario

Gotham Steakhouse and Bar - Vancouver, Colombie-Britannique

Grey Gardens - Toronto, Ontario

Gyu-Kaku - Toronto, Ontario

Harbour Sixty - Toronto, Ontario

Hawksworth Restaurant - Vancouver, Colombie-Britannique

Hoogan & Beaufort - Montréal, Québec

Hy's Steak House - Toronto, Ontario

Ile Flottante - Montréal, Québec

Inn on the Twenty - Jordan, Ontario

Jacobs & Co. Steakhouse - Toronto, Ontario

Joso's - Toronto, Ontario

Ki Modern Japanese + Bar - Toronto, Ontario

King Street Trio - Waterloo, Ontario

Kitchen76 at Two Sisters Vineyards - Niagara-on-the-Lake, Ontario

KOKO! Share Bar - Toronto, Ontario

L'Atelier de Joel Robuchon - Montréal, Québec

La Banane - Toronto, Ontario

Langdon Hall Country House Hotel & Spa - Cambridge, Ontario

LaurieRaphael - Ville de Québec, Québec

LaVinia - Toronto, Ontario

Le Baccara - Casino du Lac Leamy - Gatineau, Québec

Le Club Chasse et Peche - Montréal, Québec

Le Filet - Montréal, Québec

Lee - Toronto, Ontario

Lupo Restaurant & Vinoteca - Vancouver, Colombie-Britannique

Maison Boulud - Montréal, Québec

Mamakas Taverna - Toronto, Ontario

The Marc - Edmonton, Alberta

Mettawas Station Mediterranean Restaurant - Kingsville, Ontario

Miku Restaurant - Plusieurs adresses (Colombie-Britannique et Ontario)

Momofuku Sh?t? (Counter Seating - Chef's Tasting) - Toronto, Ontario

Morton's The Steakhouse - Toronto, Ontario

Nightingale - Vancouver, Colombie-Britannique

Niko's Bistro - Calgary, Alberta

Nuit Social - Toronto, Ontario

ONE Restaurant - Toronto, Ontario

Opus Restaurant - Toronto, Ontario

Osteria Savio Volpe - Vancouver, Colombie-Britannique

Patria - Toronto, Ontario

Peoples Eatery - Toronto, Ontario

Pigeonhole - Calgary, Alberta

Q Haute Cuisine - Calgary, Alberta

Quails' Gate Estate Winery - Old Vines Restaurant - Kelowna, Colombie-Britannique

Raymonds - St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador

Restaurant Le Continental - Ville de Québec, Québec

Rickshaw Bar - Toronto, Ontario

Sabor Restaurant - Edmonton, Alberta

Salt Wine Bar - Toronto, Ontario

Scaramouche Restaurant Pasta Bar & Grill - Toronto, Ontario

Shoushin - Toronto, Ontario

Sorrel Rosedale - Toronto, Ontario

Tavola - Vancouver, Colombie-Britannique

Ten Foot Henry - Calgary, Alberta

TOCA - Ritz Carlton - Toronto, Ontario

Trius Winery Restaurant - Niagara-on-the-Lake, Ontario

Tzin Wine & Tapas - Edmonton, Alberta

Vero Bistro Moderne - Calgary, Alberta

Villa Firenze - Calgary, Alberta

Vineland Estates Winery Restaurant - Vineland, Ontario

vivo ristorante - Westend - Edmonton, Alberta

Woods Restaurant & Bar - Toronto, Ontario

WORKSHOP kitchen + culture - Calgary, Alberta

Yuwa Japanese Cuisine - Vancouver, Colombie-Britannique

Zucca Trattoria - Toronto, Ontario

La liste complète est également accessible sur le site Web suivant : https://www.opentable.com/m/best-restaurants-in-canada-for-2017/ .

[1] Les restaurants lauréats qui comptent plusieurs emplacements ont été comptabilisés une seule fois.

À propos des critiques de restaurant d'OpenTable :

Le site de critiques de restaurant d'OpenTable, lancé en novembre 2008, aide les utilisateurs à trouver les restaurants qui conviennent le mieux à l'expérience qu'ils recherchent. Seuls les utilisateurs ayant donné suite à une réservation effectuée par l'entremise d'OpenTable sont invités à publier une critique de restaurant. Les utilisateurs du site ont accès à des critiques sur des milliers de restaurants partenaires d'OpenTable aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Irlande, au Japon et au Royaume-Uni. À ce jour, plus de 40 millions de critiques de restaurant ont été soumises par des utilisateurs vérifiés, ce qui fait d'OpenTable l'une des sources de critiques de restaurant les plus importantes et les plus fiables.

À propos d'OpenTable

OpenTable, membre de The Priceline Group (NASDAQ : PCLN), est le principal site de réservation de restaurants au monde, facilitant plus de 24 millions de réservations par mois dans plus de 43 000 restaurants. En reliant restaurateurs et clients potentiels, le réseau d'OpenTable permet à ses utilisateurs de dénicher et de réserver la table idéale, et aide les restaurants à offrir un accueil personnalisé qui incite les clients à revenir. Sur OpenTable, les utilisateurs peuvent voir quels restaurants ont des tables disponibles, choisir un restaurant en fonction du menu, des critiques formulées par des utilisateurs vérifiés et d'autres renseignements utiles, et faire facilement une réservation. En plus de son site Web et de ses applications mobiles, OpenTable propose un service de réservation en ligne chez près de 600 partenaires, dont plusieurs des enseignes locales et internationales les plus populaires sur Internet. Les solutions d'accueil d'OpenTable aident les restaurants à gérer leur carnet de réservations, à rationaliser leurs opérations et à peaufiner leur service. Depuis son lancement en 1998, OpenTable a permis à plus de 1,4 milliard de clients dans le monde, dont plus de 58 millions au Canada, de réserver une table en ligne. OpenTable est basée à San Francisco et offre un processus de réservation chez des restaurateurs dans plus de 20 pays, notamment en Australie, au Canada, en Allemagne, en Irlande, au Japon, au Mexique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le service de réservation est accessible en hollandais, anglais, français, allemand, japonais et espagnol.

OpenTable, OpenTable.ca, les logos d'OpenTable et les autres noms de services sont des marques de commerce d'OpenTable, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées.

