«Trust us, We're Lying»: Eurozine et plusieurs revues culturelles européennes étudient les pouvoirs de la «post-vérité» dans une nouvelle série d'articles et de débats en ligne

Dans une nouvelle série d'articles publiée en ligne par Eurozine, réseau européen de revues culturelles, 13 journalistes et universitaires européens, ainsi que des écrivains américains, ménent une étude approfondie sur le phénomène de fake news, de post-vérité et de désinformation.



Le dossier «Désinformation et Démocratie» proposé par Eurozine réunit des études empiriques et des discussions théoriques sur les politiques de post-vérité; des analyses sur les developements contemporains et l'histoire intellectuelle; ainsi que des enquêtes sur les minorités politiques posant la question: qu'est-ce qui constitue désormais la «norme» démocratique?

Il est impossible d'ignorer le rôle de la Russie dans ces phénomènes. Markus Wehner présente la stratégie et les techniques de la «guerre de l'information» en Russie; Anton Shekhovtsov retrace comment les groupes d'extrême droite à travers l'Europe et aux États-Unis utilisent des hébergements Web basés en Russie pour diffuser leur propagande anti-occident ; et Daniel Leisegang évalue l'efficacité de la nouvelle loi allemande sur les discours de haine et les fake news diffusés en ligne, au vu de la migration virtuelle vers l'Internet russe. En recentrant l'attention sur l'Europe de l'Est, Milena Iakimova et Dimitar Vatsov examinent comment, en Bulgarie, la propagande russe intègre la critique populaire occidentale du libéralisme et de la mondialisation depuis 2013. Ils notent:

«[N]ous avons été ... sidérés quand nous avons commencé à entendre Donald Trump, président nouvellement élu des États-Unis, évoquer les points de discussion identifiés dans notre étude.»

Du matérialisme dialectique au néolibéralisme, toute politique qui prétend détenir la vérité est à la fois illusoire et dangereuse, affirme Jean-Claude Monod. Le politologue Joseph Uscinski étudie la relation entre la théorie du complot et la partisanerie aux États-Unis, indiquant:

«[S]i l'on souhaite remettre en question la connaissance du plus grand nombre, alors les théories du complot sont d'excellents artifices rhétoriques pour le faire.»

En apportant une perspective historique, Marci Shore compare la réponse des intellectuels occidentaux à la désillusion du «real-existing communism», à celle des dissidents ayant vécu sous ce régime: est-ce qu'un concept radical de vérité peut contrer la menace des « dictatures post-modernes » ? Enfin, Valentin Groebner remonte la piste des « fake news » jusqu'au Moyen-Âge.

Cette collaboration éditoriale au sein du collectif Eurozine s'est poursuivie à travers une série de tables rondes lors de la 28ème Rencontre européenne des revues culturelles à Tartu, Estonie, en Octobre 2017.

