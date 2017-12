La ministre Petitpas Taylor annonce de nouvelles nominations au conseil d'administration des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)







OTTAWA, le 6 déc. 2017 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui la nomination de six chercheurs de pointe au conseil d'administration des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).

Le conseil d'administration élabore les orientations stratégiques, les objectifs et les politiques des IRSC, approuve le budget des IRSC et évalue le rendement global et les réalisations de l'organisme. Le conseil fournit aussi des conseils à la ministre de la Santé et nomme les directeurs scientifiques et les membres des conseils consultatifs.

Les Canadiennes et Canadiens exceptionnels suivants ont été nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat de trois ans :

Alice B. Aiken de Halifax , en Nouvelle-Écosse - La Dre Aiken est vice-présidente (recherche) à l'Université Dalhousie .

de , en Nouvelle-Écosse - La Dre Aiken est vice-présidente (recherche) à l'Université . Brenda J. Andrews de Toronto , en Ontario - La Dre Andrews est professeure de génétique moléculaire et chaire de recherche médicale Charles H. Best à l'Université de Toronto .

de , en - La Dre Andrews est professeure de génétique moléculaire et chaire de recherche médicale à l'Université de . Mark S. Dockstator de Regina, en Saskatchewan - Le Dr Dockstator est président de l'Université des Premières Nations du Canada .

de Regina, en - Le Dr Dockstator est président de l'Université des Premières Nations du . Nada Jabado de Montréal, au Québec - La Dre Jabado est professeure de pédiatrie et de génétique humaine à l'Université McGill.

de Montréal, au Québec - La Dre Jabado est professeure de pédiatrie et de génétique humaine à l'Université McGill. Jean Anne Shoveller de Vancouver , en Colombie-Britannique - La Dre Shoveller est professeure à l'École de santé publique et des populations de l'Université de la Colombie-Britannique.

, en Colombie-Britannique - La Dre Shoveller est professeure à l'École de santé publique et des populations de l'Université de la Colombie-Britannique. Marcello A. Tonelli de Calgary , en Alberta - Le Dr Tonelli est vice-président associé (recherche) à l'Université de Calgary .

Processus de sélection ouverts, transparents et fondés sur le mérite

Comme l'a annoncé le premier ministre en février 2016, le gouvernement est déterminé à adopter des processus ouverts dans la sélection des personnes qu'il nomme au conseil d'administration. La démarche de sélection est fondée sur le mérite. Elle est conçue pour recommander des candidats hautement qualifiés qui sont résolus à respecter les principes de la fonction publique et à adopter les valeurs de la fonction publique, tout en oeuvrant pour assurer une représentation régionale et la parité des sexes.

Citation

« Je suis ravie d'annoncer la nomination de ces femmes et ces hommes, qui se sont distingués, au conseil d'administration des IRSC. Ils se joindront à d'autres scientifiques et chercheurs exceptionnels, responsables de l'orientation des investissements des IRSC dans la recherche en santé, ainsi qu'aux efforts des IRSC pour affermir notre système de soins de santé et améliorer la santé de tous les Canadiens. »

Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

Faits en bref

Le gouvernement du Canada est le plus important investisseur individuel du pays dans l'innovation en matière de santé - principalement dans le cadre de subventions financées par les IRSC.

est le plus important investisseur individuel du pays dans l'innovation en matière de santé - principalement dans le cadre de subventions financées par les IRSC. Composé de 13 Instituts, les IRSC offrent leadership et soutien à plus de 13?700 chercheurs et stagiaires en santé dans tout le Canada .

. Le conseil d'administration des IRSC est composé d'un groupe d'un maximum de 18 Canadiens et Canadiennes qui se sont distingués, qui assure la surveillance et fournit une orientation stratégique à l'organisme et évalue son rendement global.

