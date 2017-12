Déclaration du premier ministre à l'occasion du 100e anniversaire de l'explosion de Halifax







OTTAWA, le 6 déc. 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le 100e anniversaire de l'explosion de Halifax :

« Aujourd'hui, nous soulignons le 100e anniversaire de l'explosion de Halifax.

« Au matin du 6 décembre 1917, au coeur de la Première Guerre mondiale, le cargo SS Mont-Blanc, chargé de munitions, et le navire SS Imo sont entrés en collision à l'embouchure du port de Halifax. Le SS Mont-Blanc a pris feu et l'explosion qui s'est ensuivie a anéanti tout le secteur nord de Halifax, transformant la ville à jamais.

« Plus puissante explosion d'origine humaine jamais produite avant la bombe atomique, elle demeure à ce jour l'une des plus mortelles de l'histoire canadienne. Presque 2 000 personnes, dont des centaines d'enfants, ont perdu la vie lors de l'explosion. Des milliers d'autres personnes ont été gravement blessées. Sur le coup, la moitié de la ville s'est retrouvée sans abri.

« La tragédie a détruit Halifax, mais les Néo-Écossais, tels que Vincent Coleman, ont réagi avec résilience et courage. Répartiteur de chemins de fer, Coleman a donné sa vie pour prévenir les trains en direction de la ville du danger imminent. Des soldats, des marins, des policiers, des pompiers et des centaines de civils se sont précipités sur les lieux du désastre pour porter secours aux blessés et rescaper les personnes coincées sous les débris. L'aide a afflué des communautés de partout dans la province et du pays ainsi que de nos amis au-delà de nos frontières, du Massachusetts à l'Australie. Ensemble, les Néo-Écossais se sont rétablis, ont rebâti et s'en sont sortis plus forts que jamais.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite les Canadiens à rendre hommage aux victimes de cette terrible tragédie et à ceux qui sont venus en aide à Halifax. Alors que le 150e anniversaire de la Confédération tire à sa fin, réfléchissons à ce remarquable exemple de Canadiens qui ont surmonté cette épreuve et cette tragédie avec persévérance et compassion. »

