Lowe's nomme Sylvain Prud'homme au poste de président, opérations internationales







Sylvain Prud'homme demeure également président et chef de la direction de Lowe's Canada

MOORESVILLE, NC, le 6 déc. 2017 /CNW/ - Lowe's Companies, Inc. (NYSE: LOW) a annoncé aujourd'hui la nomination de Sylvain Prud'homme au poste de président en charge des opérations internationales, à compter du 15 décembre. Il relèvera directement de Robert A. Niblock, président du conseil, président et chef de la direction. Sylvain Prud'homme continuera à exercer ses fonctions de président et chef de la direction de Lowe's Canada et demeurera basé à Boucherville, au Québec. Il supervisera également les opérations au Mexique, le président de Lowe's Mexique se rapportant maintenant directement à lui. Ceci fait suite à l'annonce de la nomination de Richard D. Maltsbarger, qui deviendra chef de l'exploitation des opérations américaines au mois de février.

« Les qualités de leadership exceptionnelles de Sylvain en matière de gestion des opérations ont joué un rôle clé dans la croissance de la société, qui compte maintenant parmi les plus importants détaillants au Canada dans le secteur de la rénovation domiciliaire », a indiqué Robert Niblock. « Nous sommes toujours très satisfaits de l'intégration de RONA et nous croyons que nous sommes bien placés pour continuer à avoir du succès au Canada ».

Robert Niblock a ajouté : « Sylvain a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur du commerce de détail, et nous sommes persuadés qu'il continuera à assurer l'excellence de nos opérations au Canada et au Mexique ».

Sylvain Prud'homme a assumé le poste de président de Lowe's Canada en 2013. Après l'acquisition de RONA en 2016, il a été nommé président et chef de la direction de Lowe's Canada. Il dirige les activités de Lowe's dans le secteur de la rénovation domiciliaire au Canada, y compris le réseau de magasins RONA et divers détaillants indépendants affiliés à d'autres enseignes.

« C'est un grand honneur pour moi de prendre la tête d'équipes de direction impressionnantes, tant au Canada qu'au Mexique, et de continuer notre expansion en tirant partie de la dynamique positive de ces dernières années pour nos opérations », a déclaré Sylvain Prud'homme.

Avant de se joindre à Lowe's Canada, Sylvain Prud'homme était premier vice-président de l'exploitation et du marchandisage pour Les Compagnies Loblaw limitée. Il a également été président des opérations dans l'ouest du Canada pour Sobeys Inc., et pendant plusieurs années, il a occupé le poste de poste de vice-président principal de l'exploitation et du marchandisage chez Walmart Canada.

Sylvain Prud'homme détient une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal. Il est membre du Conseil d'administration du Conseil canadien du commerce de détail.

À propos de Lowe's

Lowe's Companies, Inc. (NYSE: LOW) est une société de rénovation domiciliaire figurant sur la liste FORTUNE® 50 et vendant des produits à plus de 17 millions de clients chaque semaine aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Avec un chiffre d'affaires de 65,0 milliards USD pendant l'exercice fiscal 2016, Lowe's et ses affiliées exploitent ou entretiennent plus de 2 370 quincailleries et magasins de rénovation domiciliaire, avec des effectifs de plus de 290 000 personnes. Fondée en 1946 et établie à Mooresville, en Caroline du Nord, Lowe's soutient les communautés au sein desquelles ses magasins sont situés par le biais de programmes axés sur l'enseignement public (écoles primaires et secondaires) et de projets d'amélioration communautaire. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site Lowes.com.

