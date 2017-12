Acquisition de l'ancienne imprimerie du journal The Gazette - L'entreprise québécoise eStruxture ouvrira un nouveau centre de données de calibre mondial en plein coeur de Montréal







MONTRÉAL, le 6 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'entreprise eStruxture est fière d'annoncer l'acquisition de l'ancienne imprimerie du journal The Gazette, à Montréal, afin d'y ouvrir un nouveau centre de données d'une capacité de 30 mégawatts (MW). Cet investissement majeur, d'une valeur de 150 millions $, permettra à l'entreprise québécoise de poursuivre sa croissance et d'offrir à ses clients un accès unique à des infrastructures de classe mondiale, à proximité du centre-ville de Montréal.

« Dans le cadre de notre stratégie nationale d'expansion et d'acquisitions de centres de données, nous sommes heureux de donner une deuxième vie à cette grande infrastructure, dont la dimension et la localisation stratégique nous offre l'environnement idéal pour satisfaire les besoins de l'industrie croissante des TI, ici et à travers le monde. La conversion de cette ancienne imprimerie vers une industrie d'avenir marque de brillante façon la transition numérique de l'économie de Montréal », souligne le président et chef de la direction d'eStruxture, Todd Coleman.

Le bâtiment de 156 000 pieds carrés, situé sur la rue Saint-Jacques dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, était vacant depuis la fermeture de l'imprimerie de The Gazette, en 2014. Des travaux de modernisation et d'agrandissement y débuteront incessamment pour permettre le lancement du nouveau centre au printemps 2018. D'une capacité de 30 MW - l'équivalent d'une ville de 25 000 foyers - et connectée par un réseau de fibre optique redondant au premier centre de données d'eStruxture, au centre-ville de Montréal, la nouvelle installation deviendra l'un des plus importants centres de données de la région.

Le marché idéal de Montréal

Montréal constitue un marché clé pour l'implantation de centre de données. L'accès à une électricité propre et abordable, le climat frais qui limite les besoins énergétiques pour le refroidissement des serveurs, la présence d'un écosystème d'affaires florissant dans le domaine numérique et la proximité de plusieurs clients potentiels au centre-ville ont guidé cette décision d'affaires.

« Le leadership de Montréal comme plaque tournante du numérique et pôle d'attraction pour les centres de données n'est plus à démontrer. De plus en plus d'entreprises, des États-Unis notamment, choisissent de s'établir à Montréal pour avoir accès à des centres de données de calibre mondial. Nous sommes très fiers de contribuer à cette transformation économique, à la création de nouveaux emplois et à l'attrait d'investissements étrangers dans la métropole », souligne Todd Coleman.

Il s'agira d'un deuxième centre de données à Montréal pour eStruxture, une entreprise fondée avec l'appui de grands investisseurs canadiens, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec, Canderel et Fengate Real Asset Investments

« Avec la montée du commerce en ligne et la transformation numérique qui s'opère au Québec, les besoins des entreprises pour traiter et stocker de manière efficace leurs données infonuagiques ne cessent d'augmenter. Dans ce contexte, nous sommes heureux de voir eStruxture s'enraciner encore davantage à Montréal. Ces nouvelles installations permettront à l'entreprise d'accélérer sa croissance au Québec et au Canada », a déclaré Christian Dubé, premier vice-président, Québec, à la Caisse de dépôt et placement du Québec.

En bref

Des infrastructures de classe mondiale : les 150 millions $ investis permettront de convertir l'ancienne imprimerie en un centre de données de niveau Tier 3 , d'une capacité potentielle de 30 mégawatts .



: les investis permettront de convertir l'ancienne imprimerie en un centre de données de , d'une capacité potentielle de . Localisation stratégique : cette nouvelle installation deviendra l'un des plus importants centres de données de la région.

