Message de la gouverneure générale du Canada en cette Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes







OTTAWA, le 6 déc. 2017 /CNW/ - Le 6 décembre 1989, la nation canadienne a été stupéfaite par le drame de la Polytechnique qui a coûté la vie à 14 femmes et qui a changé à jamais la vie de leurs familles, de leurs amis, de leurs collègues et de la nation tout entière. Collectivement, nous avons le devoir de nous souvenir, mais nous avons aussi l'obligation de tout mettre en oeuvre pour qu'un drame comme celui-ci ne se reproduise plus.

Ensemble, nous pouvons travailler à briser le silence, aplanir les inégalités et mettre un terme à toute forme de violence. J'ai eu le privilège de vivre et de travailler de nombreuses années dans d'autres pays et je suis convaincue que l'un des endroits au monde où la valeur d'égalité des chances et des opportunités fait partie des priorités de tous, c'est ici, au Canada. Nous croyons fondamentalement en l'égalité pour tous.

En cette Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, cessons de tolérer l'intolérable. Apprenons du passé pour améliorer le présent et créer un futur sans violence. Malgré l'ampleur de la tâche, il est possible de briser le cycle de la violence et de changer les mentalités grâce à l'éducation, au dialogue et à l'intervention.

Julie Payette

