Radisson annonce un investissement stratégique de Renaud Adams et clôture un placement privé de $ 1,53 M

ROUYN-NORANDA, QUÉBEC--(Marketwired - 6 déc. 2017) - Ressources minières Radisson Inc. (TSX CROISSANCE:RDS)(OTC:RMRDF)(FRANCFORT:2RX)

Faits saillants du communiqué :

Mario Bouchard Président et chef de la direction commente : « Nous sommes emballés d'accueillir Renaud comme actionnaire au sein de la société. La clôture de cet investissement stratégique permettra à Radisson de poursuivre son plan d'exploration et de développement du projet aurifère O'Brien. Dans les prochains mois, la société s'affèrera à compléter une deuxième phase d'exploration sur la Zone Vintage, où la société a récemment découvert de multiples intervalles à haute teneur en or, près de la surface et jusqu'à une profondeur de 580 mètres, sur un étendue horizontale de 825 mètres. En parallèle, la société est en voie de compléter la mise à jour de l'estimation des ressources courantes du projet O'Brien au courant du premier trimestre de 2018 ».

À propos de M. Renaud Adams

M. Adams compte plus de 20 ans d'expérience dans le domaine minier. Jusqu'à récemment il était président et chef de la direction de Mines Richmont. Inc. récemment acquise par Alamos Gold Inc. dans le cadre d'une transaction amicale estimée à 770 millions $US. Auparavant, M. Adams était président et chef de l'exploitation a? Primero Mining Corp., vice-président principal, exploitations Amériques, a? IAMGOLD Corporation, et a occupe? plusieurs postes de direction avec Cambior Inc. et Breakwater Resources Ltd. M. Adams est titulaire d'un baccalauréat en génie des mines et de la minéralurgie de l'Université Laval.

Rouyn-Noranda, Québec : Ressources minières Radisson Inc. («Radisson» ou la «Société») est heureuse d'annoncer qu'elle a clôturé un placement privé au montant de 1 534 606.47 $ avec la forte participation de M. Renaud Adams, d'actionnaires actuels de Radisson et de membres du conseil d'administration de la société.

Selon les conditions du placement, la société a émis 3 333 334 unités de Classe A (« Unité ») au prix de $0,15 et 4 926 697 d'unités accréditives («Unité accréditive») au prix de 0,21 $ par Unité pour un produit brut de 1 534 606.47 $.

Chaque Unité est composée d'une action de catégorie A du capital-actions de Radisson au prix de 0,15 $ par action et d'un demi bon de souscription (« 1/2 Bon de souscription»). Chaque Bon de souscription entier associé aux unités confère à son porteur le droit d'acquérir une (1) action ordinaire de catégorie A au prix de 0,20 $ pour une période de 18 mois suivant la date de clôture. Chaque Unité accréditive est composée d'une action accréditive de catégorie A du capital-actions de Radisson au prix de 0,21 $ par action et d'un demi bon de souscription (« 1/2 Bon de souscription»). Chaque Bon de souscription entier associé aux unités accréditives confère à son porteur le droit d'acquérir une (1) action ordinaire de catégorie A au prix de 0,25 $ pour une période de 18 mois suivant la date de clôture. En vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, les titres émis dans le cadre du placement privé sont assujettis à une période de détention expirant le 6 avril 2018.

Quatre initiés et la filière d'un initié de la société ont participé au placement privé pour un montant de 165 000.27 $, résultant en l'émission de 553 334 unités et 390 477 unités accréditives.

Dans le cadre du placement privé la société a payé des frais de démarchage de 5 250 $ et remis 35 000 Bons de souscription de l'agent. Chaque Bon de souscription de l'agent confère le droit au détenteur d'acquérir une (1) action ordinaire de catégorie A au prix de 0,20 $ pour une période de 18 mois suivant la date de clôture.

La clôture finale du placement privé est assujettie au consentement définitif de la Bourse de croissance TSX.

Suite à cette clôture, 124 223 893 actions ordinaires de catégorie A de Radisson sont émises et en circulation.

La société a l'intention d'utiliser le produit brut du placement privé reliés aux Unités accréditives en « frais d'exploration au Canada » (au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)) au projet O'Brien de la société situé le long de la faille Larder-Lake-Cadillac au Québec. La société renoncera aux frais d'exploration au Canada au plus tard le 31 décembre 2017.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d'exploration minière basée au Québec. Le projet O'Brien, recoupé par la faille régionale de Cadillac, constitue le principal actif de Radisson. Le projet est l'hôte de l'ancienne mine O'Brien considérée avoir été le principal producteur d'or à fortes teneurs de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi à l'époque de sa production (1 197 147 tonnes métriques à 15.25 g/t Au pour 587 121 onces d'or entre 1926-1957; InnovExplo, avril 2015).

Pour toutes informations, visitez notre site web au www.radissonmining.com.

