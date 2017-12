L'OACIQ est clair : encadrer l'inspection en bâtiment est une avenue incontournable pour protéger le public







BROSSARD, QC, le 6 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Depuis plus de dix ans, l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) estime qu'il est nécessaire que l'inspection en bâtiment soit encadrée par une autorité compétente afin que le public soit mieux protégé lors de ses transactions immobilières. Voilà pourquoi nous entendons continuer de discuter de ce sujet afin de rehausser les standards et d'harmoniser les pratiques d'inspection en bâtiment.

Encadrer, un devoir

L'OACIQ est l'autorité en matière de courtage immobilier et hypothécaire. L'Organisme a la responsabilité d'appliquer la Loi sur le courtage immobilier et a le devoir d'encadrer les pratiques des professionnels qu'il autorise. C'est pourquoi nous exigeons notamment que le courtier recommande à un acheteur de faire inspecter une propriété à laquelle ce dernier est intéressé, et ce, par un professionnel ou un inspecteur en bâtiment qui répond à des exigences bien précises de l'Organisme.

Pour augmenter la confiance du public

De façon proactive, l'OACIQ a accrédité certaines associations d'inspecteurs en bâtiment afin d'assurer un minimum de standards dans cette profession. L'OACIQ n'encadre cependant pas l'inspection en bâtiment. Or, comme nous constatons plusieurs enjeux liés à ce domaine lors des transactions immobilières, il serait important d'harmoniser les pratiques. D'ailleurs, lors du Colloque immobilier qu'a tenu l'Organisme, les spécialistes invités ont bien illustré les diverses problématiques engendrées par le manque d'uniformité dans les pratiques d'inspection.

« Une inspection en bâtiment de qualité contribue à augmenter la confiance du public dans une transaction immobilière et même hypothécaire. Voilà pourquoi l'OACIQ sera heureux de participer à toute initiative en cette matière », précise Nadine Lindsay, présidente et chef de la direction de l'OACIQ.

