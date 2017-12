/R E P R I S E -- Invitation médias - Financement fédéral des services policiers dans les communautés des Premières Nations/







OTTAWA, le 5 déc. 2017 /CNW Telbec/ - À la veille de l'échéance du Programme des services de police des Premières Nations du gouvernement (PSPPN), l'APNQL, accompagnée de chefs de conseils de bande et de chefs de services policiers souhaitent réaffirmer leur intérêt pour un investissement immédiat en fonction des besoins et pour une démarche collaborative et transparente alors que le programme de financement des services de police des Premières Nations du fédéral arrive à échéance le 31 mars 2018.

Le mercredi 6 décembre à 10 h 30, durant l'Assemblée des Premières Nations (APN) qui se tiendra du 5 au 7 décembre 2017 à l'hôtel Westin à Ottawa, situé au 11 promenade Colonel By Drive, l'APNQL et les représentants des Premières Nations souhaitent rappeler au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, M. Ralph Goodale, l'importance fondamentale des enjeux et réalités avec lesquels doivent composer les communautés des Premières Nations en matière de sécurité et de financement des services policiers.

AIDE-MÉMOIRE

QUOI : Conférence de presse au sujet du renouvellement du programme fédéral de financement des services de police des Premières Nations. QUI : M. Ghislain Picard, Chef de l'APNQL Des chefs de communautés Premières Nations Des chefs de services policiers QUAND : Le mercredi 6 décembre 2017 à 10 h 30 OÙ : L'hôtel Westin à Ottawa, Situé au 11, promenade Colonel By Drive Salle British Columbia au 2e étage

