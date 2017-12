Prometic annonce la présentation d'importantes données pour sa thérapie de remplacement en plasminogène à la conférence de la Société américaine d'hématologie







Les données démontrent que la résolution à 100 % des lésions présentes au niveau de référence est maintenue après 48 semaines

LAVAL, QC, le 6 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Prometic Life Sciences Inc. (TSX: PLI) (OTCQX: PFSCF) (Prometic) a annoncé aujourd'hui qu'elle fera deux présentations à la 59e rencontre annuelle de la Société américaine d'hématologie ayant lieu du 9 au 12 décembre, 2017 à Atlanta.

Une présentation orale intitulée : « Pivotal Trial with Intravenous Plasminogen Replacement in Patients with Plasminogen Deficiency Demonstrates Long-Term Efficacy for Treatment and Prevention of Ligneous Lesions » sera présentée par le Dr Charles T. Nakar, du Centre d'hémophilie et de thrombose d'Indiana. Durant cette présentation orale, le Dr Nakar présentera des données de 48 semaines démontrant l'innocuité et l'efficacité à long terme de la thérapie de remplacement intraveineuse du plasminogène (RyplazimMD) chez les patients ayant une déficience en plasminogène.

Une affiche intitulée « Computer Modeling Using Historical Data Demonstrates a Significant Reduction in Expected Extravascular Fibrinous Lesions Due to Congenital Plasminogen Deficiency While Receiving Intravenous Plasminogen Replacement » sera présentée par le Dr Joseph M. Parker, Directeur principal du développement clinique pour Prometic. Le Dr Parker présentera une affiche de données historiques modélisées par ordinateur soulignant les effets significatifs du traitement à l'aide du RyplazimMD pour la réduction des lésions ligneuses extravasculaires chez les sujets pédiatriques et adultes souffrant d'une déficience en plasminogène.

« Les données provenant de ces présentations démontrent le remarquable profil d'innocuité et d'efficacité du traitement à l'aide du plasminogène que nous avons observé jusqu'à présent », a mentionné Pierre Laurin, Président et chef de la direction de Prometic. « Aucun traitement présentement disponible n'a démontré une résolution complète des lésions chez les patients souffrant d'une déficience en plasminogène. Nous continuons de travailler de façon étroite avec la FDA avec comme objectif de rendre notre thérapie de remplacement du plasminogène disponible pour les patients le plus rapidement possible ».

Détails de la présentation orale :

Titre de la présentation: Pivotal Trial with Intravenous Plasminogen Replacement in Patients with Plasminogen Deficiency Demonstrates Long-Term Efficacy for Treatment and Prevention of Ligneous Lesions

Présentateur: Charles T. Nakar, M.D.

Titre de la session: Disorders of Coagulation or Fibrinolysis: Novel Therapies and Clinical Trials in Bleeding Disorders

Date/heure: Samedi, 9 décembre à 9h30 HE

Salle: Georgia World Congress Center, Bldg B, Lvl 2, B207-B208

Détails de la présentation de l'affiche :

Titre de la présentation: Computer Modeling Using Historical Data Demonstrates a Significant Reduction in Expected Extravascular Fibrinous Lesions Due to Congenital Plasminogen Deficiency While Receiving Intravenous Plasminogen (PLG) Replacement

Présentateur: Joseph M. Parker, M.D.

Titre de la session: Disorders of Coagulation or Fibrinolysis: Poster II

Date/Heure: Dimanche, 10 décembre de 18h à 20h HE

Salle: Georgia World Congress Center, Bldg A, Lvl 1, Hall A2

À propos de Prometic Sciences de la Vie inc.

Prometic Sciences de la Vie inc. (http://www.prometic.com) est une société biopharmaceutique établie de longue date possédant une expertise mondialement reconnue en bioséparation, en produits thérapeutiques dérivés du plasma et en développement de médicaments à base de petites molécules. Prometic offre ses technologies de pointe pour la purification à grande échelle des produits biologiques, le fractionnement du plasma et l'élimination des agents pathogènes à une base croissante de chefs de file de l'industrie et utilise sa propre technologie d'affinité procurant une extraction et purification de protéines thérapeutiques du plasma humain hautement efficace afin de développer des produits thérapeutiques de première classe. Prometic poursuit aussi activement le développement de ses propres produits thérapeutiques à base de petites molécules ciblant des besoins médicaux non-comblés dans les domaines de la fibrose, de l'anémie, de la neutropénie, du cancer et des maladies auto-immunes et de l'inflammation ainsi que certaines néphropathies. Établie à Laval (Canada), Prometic possède des installations de recherche et développement en Angleterre, aux États-Unis et au Canada, et de fabrication au Royaume-Uni et activités commerciales aux États-Unis, Canada, en Europe, en Russie, en Asie et en Australie.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de Prometic. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux prévus dans le cadre des énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses portent notamment sur la capacité de Prometic d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques à valeur ajoutée et d'obtenir des contrats relatifs à ses produits et services, la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement, le succès et la durée d'études cliniques, la capacité de Prometic de se prévaloir d'occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique, les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les évènements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans la notice annuelle de Prometic pour l'année terminée le 31 décembre 2016, sous la rubrique « Risques et incertitudes reliés aux activités de Prometic ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières. Tous les montants sont en dollars canadiens sauf si précisé autrement.

