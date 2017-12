L'acquisition de Solido confirme que BDC Capital et le Golden Opportunities Fund avaient vu juste







MONTRÉAL, le 6 déc. 2017 /CNW Telbec/ - BDC Capital et le Golden Opportunities Fund félicitent Solido Design Automation, une entreprise canadienne d'envergure internationale, qui vient d'être achetée par Siemens. Siemens, un chef de file mondial des logiciels destinés à l'industrie, poursuivra ses investissements dans la numérisation et Solido, par ses compétences en recherche et développement et en matière d'applications clients, représente un parfait complément de ses activités.

BDC Capital, la division d'investissement de la Banque de développement du Canada (BDC), et le Golden Opportunities Fund ont investi dans Solido pour la première fois peu après sa fondation, en 2005, puis ont accordé des rondes de financement subséquentes au fur et à mesure que Solido développait sa plateforme technologique de conception et de caractérisation adaptables aux variations et fondées sur l'apprentissage machine. Grâce à son mode de gestion agile et à des investisseurs qui croyaient en l'entreprise, Solido a surmonté les défis de commercialisation auxquels sont généralement confrontées les entreprises en démarrage et a pris de l'expansion au point de figurer au palmarès Deloitte des entreprises technologiques qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada (2016) et en Amérique du Nord (2017).

BDC Capital a à coeur de soutenir le développement d'entreprises technologiques canadiennes remarquables dotées d'une équipe de gestion de haut calibre. « L'accent qu'a mis la direction de Solido sur les ventes et la croissance rentable, étayé par une technologie parmi les meilleures de sa catégorie, ont favorisé la création de valeur et jeté des bases solides pour le succès de l'entreprise à long terme, a déclaré Phil Anzarut, associé, Coinvestissements et Portefeuille diversifié à BDC Capital. Nous félicitons le PDG, l'équipe et le conseil d'administration de Solido. »

Solido joue depuis longtemps un rôle de mentor auprès de la communauté grandissante de sociétés d'innovation technologique très performantes en Saskatchewan, qui commence de plus en plus à être appelée « Silicon Prairie ». Grant Kook, PDG du Golden Opportunities Fund, a indiqué : « Le Golden Opportunities Fund fournit du capital d'investissement à l'échelle locale pour appuyer la croissance d'entreprises innovantes comme Solido dans notre grande province. Depuis sa création, le Fonds reste fidèle à son engagement envers l'importance des investissements dans l'innovation. Cette acquisition majeure nous réjouit et démontre concrètement la qualité de l'innovation que les entreprises de la Saskatchewan font rayonner dans le monde entier. »

Solido emploie des ingénieurs, des informaticiens et des mathématiciens hautement qualifiés à Saskatoon en Saskatchewan. Siemens ne prévoit pas délocaliser les activités de recherche et développement et de conception d'applications clients.

« L'appui financier du Golden Opportunities Fund et de BDC Capital depuis les premiers jours a contribué à la création et au développement d'une entreprise technologique d'envergure mondiale ici même à Saskatoon, au Canada », a déclaré Amit Gupta, fondateur et président et chef de la direction de Solido Design Automation Inc. « Nous sommes heureux de pouvoir procurer à nos investisseurs un excellent rendement du capital investi. »

À propos de Solido Design Automation

Solido Design Automation Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions logicielles de conception et de caractérisation adaptables aux variations qui permettent aux entreprises technologiques à l'échelle internationale de concevoir, de vérifier et de fabriquer des produits plus concurrentiels que jamais auparavant. Les solutions de Solido sont actuellement intégrées à la production dans plus d'une quarantaine de grandes sociétés. Grâce à Solido ML Labs, l'entreprise met à la disposition des fabricants de semiconducteurs ses technologies et ses compétences en matière d'apprentissage machine aux fins du développement de nouveaux produits logiciels. Avant son acquisition par Siemens, Solido était une entreprise privée financée par du capital de risque. L'entreprise a des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Asie et en Europe. Pour plus de renseignements, visitez www.solidodesign.com.

À propos de BDC Capital

Forte de plus de 2 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est la division d'investissement de BDC qui agit comme partenaire stratégique des entreprises canadiennes les plus novatrices et présentant le plus grand potentiel. Elle offre une multitude de services de financement par capitaux propres et par capital de risque, ainsi que des solutions flexibles de capital de croissance et de transfert d'entreprise pour aider les entrepreneurs canadiens à transformer leurs entreprises en champions mondiaux. Pour de plus amples renseignements, visitez bdc.ca/capital.

À propos du Golden Opportunities Fund

Le Golden Opportunities Fund est le premier fonds de capital de risque de détail de la Saskatchewan. Depuis son lancement en 1999, le Fonds a investi plus de 350 millions de dollars dans 132 entreprises de la Saskatchewan qui ont une influence sur l'économie, les collectivités, les familles et l'emploi à l'échelle locale.

