La CITICPE obtient la médaille d'argent du meilleur fonds mondial de capital-investissement de la part de Private Equity Exchange & Awards







BEIJING, le 6 décembre 2017 /PRNewswire/ -- CITIC Private Equity Funds Management (« la CITICPE » ou « la Société ») a reçu une médaille d'argent dans la catégorie du meilleur fonds mondial de capital-investissement (Best Global Private Equity Fund), de la part de Private Equity Exchange & Awards, l'un des plus importants événements paneuropéens en matière de capital-investissement, organisé par la Leaders League.

La CITICPE est la seule entreprise de capital-investissement à avoir obtenu une récompense de Private Equity Exchange & Awards cette année, reflétant ainsi le développement rapide du secteur du capital-investissement chinois au cours des dix dernières années et la reconnaissance croissante des principaux acteurs chinois dans la communauté des investisseurs internationaux. Le 30 novembre, Real Desrochers, directeur exécutif chez CITICPE, a assisté au sommet et à la cérémonie de remise des prix à Paris.

Les prix Private Equity Exchange & Awards récompensent les fonds de capital-investissement les plus performants à travers le monde. Grâce à de solides recherches qui évaluent les réalisations d'ensemble des différentes sociétés au cours des dix dernières années, leur positionnement stratégique, l'expérience des équipes de gestion en matière de placement, le rendement des placements au cours des trois dernières années, le jury, composé de plus de 80 experts de grande notoriété, parmi lesquels des associés commanditaires et des gestionnaires d'actifs dans le monde entier, élisent les institutions d'investissement ayant le plus fort potentiel.

Faisant partie des principales entreprises de capital-investissement en Chine, la CITICPE croit en la création de valeur par l'expertise et à l'investissement pour un monde meilleur. L'entreprise adopte une approche de placement à long terme et investit dans des sociétés chinoises et des entreprises internationales liées à la croissance de la Chine. La Société se consacre à établir des partenariats à long terme avec les sociétés de son portefeuille, à intégrer des pratiques exemplaires au niveau mondial et à produire des rendements durables pour les investisseurs.

Real Desrochers a dit : « La CITICPE est très honorée d'avoir été sélectionnée parmi les meilleurs au monde dans son secteur. La CITICPE offre des solutions innovantes et crée de la valeur à long terme pour les sociétés de notre portefeuille et nos investisseurs. Avec la mondialisation croissante de l'économie de la Chine et les nombreuses possibilités de croissance générées par l'initiative "One Belt, One Road", nous continuerons d'accroître notre présence à l'international, en privilégiant les flux de capitaux, de consommation et de talents entre les différents pays. »

Dans la catégorie du meilleur fonds mondial de capital-investissement pour l'année 2017 (2017 Best Global Private Equity Fund), la CITICPE, aux côtés des principales entreprises d'investissement mondiales Apollo Global Management, Bain Capital Private Equity, Blackstone, KKR, The Carlyle Group et Warburg Pincus, a reçu une médaille d'argent et Advent International a obtenu la médaille d'or.

Leaders League est une agence média et de notation pour les cadres dirigeants au niveau international, établie à Paris, qui accueille également des sommets internationaux et des remises de prix qui permettent aux cadres dirigeants de partager des stratégies innovantes, de meilleures pratiques, des avis d'experts et des points de vue. Private Equity Exchange & Awards, organisé par Leaders League, récompense les meilleurs acteurs en capital-investissement en Europe et à travers le monde ; l'événement de cette année accueillait la 16e édition. Vous trouverez plus d'informations en ligne sur Private Equity Exchange & Awards, sur le site http://www.private-equity-exchange.com/.

À propos de la CITICPE

CITIC Private Equity Funds Management Co., Ltd. (« CITICPE ») est une entreprise de gestion d'actifs de premier plan qui gère de multiples catégories d'actifs, y compris des fonds de capital-investissement, des fonds mezzanine, des fonds de marchés publics, ainsi que d'autres produits, pour un groupe de plus de 200 investisseurs nationaux et internationaux. L'entreprise a été fondée en 2008 par une équipe internationale de professionnels en placements. La CITICPE, un investisseur mondial soucieux de la valeur à long terme, connaît la Chine mieux que personne. L'entreprise utilise son expertise dans le secteur pour produire des flux d'affaires et piloter le travail de création de valeur pendant la phase post-investissement. La CITICPE suit une approche de placement disciplinée, afin de garantir et faire croître le capital de ses investisseurs. Le portefeuille de capital-investissement de l'entreprise, couvrant plus de 100 sociétés, est très diversifié par secteur et par étape d'investissement. La CITICPE est fière de sa philosophie d'investissement tournée vers l'avenir et s'efforce de créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs et en vue d'un monde meilleur. Pour en savoir plus sur la CITICPE, veuillez consulter le site : www.citicpe.com.

Contact avec la presse

CITICPE

Cindy Qi

(86) 010-85078536

QiXin@citicpe.com

FTI Consulting

Pui Shan Lee

(86) 021-23151068

ps.lee@fticonsulting.com

Communiqué envoyé le 6 décembre 2017 à 06:35 et diffusé par :