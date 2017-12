Les détenteurs d'une carte UnionPay peuvent profiter des plus grands rabais offerts chez dix mille commerçants établis à l'extérieur de la Chine continentale







SHANGHAI, le 6 décembre 2017 /PRNewswire/ -- La frénésie du shopping de fin d'année approche. Selon le rapport sur les dépenses globales des touristes chinois de 2017 (Report on Chinese Tourists Global Spending), les touristes chinois accordent dorénavant plus d'importance à la qualité d'une marchandise ou d'un service que son prix.

UnionPay International a annoncé aujourd'hui que pour répondre à cette tendance, il lançait « l'UnionPay Global Shopping Fiesta » (fête internationale du shopping), en coopération avec environ 10 000 détaillants et établissements de restauration dans 24 pays et régions, pour offrir des privilèges exclusifs aux détenteurs de carte UnionPay. En outre, la majorité des rabais offerts par les commerçants sont les plus importants. 30 % de ces commerçants ont rejoint U Plan, la plateforme de marketing transfrontalière d'UnionPay International.

À compter d'aujourd'hui jusqu'au 31 janvier 2018, les commerçants populaires de 24 pays et régions offriront aux détenteurs de carte UnionPay des rabais exclusifs pouvant atteindre jusqu'à 30 % de réduction. Les commerçants participants sont mondialement connus, dont de nombreux centres commerciaux et points de vente emblématiques, des boutiques hors taxe et des restaurants étoilés par le Michelin.

Parmi les commerçants participants, plus de 3000 ont rejoint U Plan. Les clients peuvent obtenir des coupons électroniques U Plan au moyen de l'application UnionPay International ou recevoir les coupons électroniques sur les téléphones mobiles lorsqu'ils réservent des billets d'avion et des hôtels dans des agences de voyages en ligne comme Ctrip ou en utilisant Dianping.com lorsqu'ils voyagent à l'étranger. Les titulaires de carte pourront profiter des meilleurs rabais offerts en montrant leurs coupons électroniques et en payant avec leur carte UnionPay.

Les détenteurs de carte qui préfèrent payer avec l'application mobile QuickPass d'UnionPay peuvent également bénéficier de rabais. Depuis le troisième trimestre de cette année, l'application mobile QuickPass d'UnionPay est acceptée par plus de 600 000 terminaux dans plus de 10 pays et régions situés à l'extérieur du continent chinois.

L'adoption d'UnionPay s'est étendue en dehors de la Chine continentale au cours des dernières années. Les touristes peuvent trouver le logo d'UnionPay dans les boutiques hors taxe, les hôtels, les grands magasins, les supermarchés et les restaurants.

Depuis la fin du mois d'octobre, UnionPay est acceptée dans plus de 22 millions de points de vente en dehors du continent chinois. L'adoption d'UnionPay est supérieure à 80 % dans environ 100 quartiers commerciaux fréquentés par les touristes chinois. En outre, les services UnionPay couvrent tous les facettes des voyages des titulaires de carte. Le paiement en ligne UnionPay est accepté par les sites Web officiels de plus de 40 compagnies aériennes internationales étrangères, groupes hôteliers de renommée et agences de voyages en ligne internationales. Les détenteurs de carte peuvent également demander un remboursement d'impôt par l'entremise des cartes UnionPay après avoir effectué leurs achats chez l'un des quelque 300 000 marchands situés dans 38 pays et régions.

