Stingray poursuit l'expansion internationale de son entente de distribution avec Amazon Channels

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 6 déc. 2017) - Dans la foulée de l'inclusion de Stingray Classica, Stingray DJAZZ et Stingray Karaoke au catalogue d'Amazon Channels aux États-Unis en juin 2017, Stingray (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B), un chef de file des services musicaux multiplateformes, a annoncé plus tôt aujourd'hui la distribution de ses chaînes par Amazon Channels en Allemagne et au Royaume-Uni.

Les membres Amazon Prime du Royaume-Uni peuvent désormais s'abonner à Stingray Classica et à Stingray Karaoke, tandis que les membres allemands peuvent aujourd'hui accéder à Stingray Classica sous forme de service vidéo sur demande et de chaîne linéaire.

Stingray prévoit annoncer sous peu l'ajout de chaînes supplémentaires au catalogue d'Amazon Channels, notamment Stingray DJAZZ au Royaume-Uni et Stingray Karaoke en Allemagne.

Le service Amazon Channels permet aux membres Prime d'accéder au contenu télévisuel qu'ils désirent, depuis les appareils de leur choix. Des ballets grandioses aux performances jazz intimistes, en passant par les airs de karaoké favoris de tous, Stingray offre aux membres Prime un contenu musical parfait en toute occasion.

Comme c'est le cas pour tous les services de Stingray, le contenu des chaînes offertes aux membres Prime est spécialement programmé par une équipe d'experts musicaux chevronnés et est mis à jour régulièrement pour refléter les préférences régionales.

Les membres Prime peuvent s'abonner aux services de Stingray au terme d'un essai gratuit de sept jours, un facteur important motivant l'adoption des chaînes par les consommateurs.

« Cette entente avec Amazon constitue pour Stingray le plus important contrat de diffusion destinée directement aux consommateurs, et nous permet de rejoindre les mélomanes de marchés clés pour notre croissance », estime Mathieu Péloquin, vice-président principal des communications et du marketing de Stingray. « Bien que nous proposions nos chaînes par l'intermédiaire d'Amazon Channels depuis quelques mois à peine, nous sommes déjà convaincus de vouloir les offrir activement aux fournisseurs de services par contournement, tout en faisant croître nos partenariats avec les câblodistributeurs du monde entier. »

Stingray (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) est un chef de file mondial des services musicaux multiplateformes et des expériences numériques s'adressant aux câblodistributeurs, aux établissements commerciaux, aux fournisseurs de services par contournement, aux opérateurs de télécommunications mobiles et plus encore. Les services offerts par Stingray comprennent des chaînes télé audio, des chaînes télé offrant un contenu musical de qualité, des chaînes télé en format 4K ultra-HD, des produits de karaoké, l'affichage numérique, les solutions musicales pour environnements commerciaux, des applications mobiles et plus encore. S'adressant aux particuliers comme aux entreprises, Stingray rejoint environ 400 millions d'abonnés dans 156 pays et ses applications mobiles ont été téléchargées à plus de 90 millions de reprises. Le siège social de Stingray est situé à Montréal, au Canada. L'entreprise compte présentement plus de 350 employés dans le monde. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

