Ceridian lauréate d'un prix Glassdoor du Choix des Employés 2018

TORONTO, 06 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ceridian, une organisation mondiale de technologies de gestion du capital humain, a annoncé aujourd'hui sa présence au palmarès 2018 des meilleurs employeurs établi par Glassdoor au Canada et aux États-Unis dans le cadre des prix Glassdoor du Choix des Employés.



Le palmarès, entièrement fondé sur la rétroaction des employés transmise de façon anonyme à Glassdoor, met à l'honneur les employeurs qui font preuve d'un leadership fort, qui ont à coeur la satisfaction des employés, l'avancement professionnel et la conciliation travail-vie personnelle, et qui proposent une rémunération, des avantages sociaux, une culture et des valeurs qui se distinguent. Dans le cadre des nouveaux classements établis par Glassdoor pour 2018, Ceridian s'est illustrée des deux côtés de la frontière : l'organisation figure parmi les 100 meilleurs employeurs aux États-Unis dans la catégorie des grandes sociétés, et parmi les 10 meilleurs employeurs au Canada. Ceridian figure également parmi les 15 entreprises ayant obtenu les plus hautes notes pour ce qui est de la recommandation à un ami.

« Nos employés sont la pierre angulaire de la culture d'innovation et d'excellence de Ceridian, en plus d'être nos meilleurs ambassadeurs, déclare David Ossip, président du conseil d'administration et chef de la direction de Ceridian. Grâce à leur rétroaction franche et à leur engagement à incarner notre culture et nos valeurs, nous avons pu créer un milieu de travail attrayant et favoriser la réussite de notre organisation. »

Cette réalisation s'inscrit dans la foulée d'une série de succès pour Ceridian, qui a aussi obtenu la certification Great Place to WorkTM au Canada et aux États-Unis en 2017.

« Nous savons que, plus que jamais, les chercheurs d'emplois ont accès à une mine de renseignements sur les employeurs auprès desquels ils envisagent de travailler, qu'il s'agisse de la culture organisationnelle, des possibilités d'avancement ou de la philosophie de rémunération par exemple, indique Robert Hohman, chef de la direction et cofondateur de Glassdoor. Les prix Glassdoor du Choix des Employés visent à aider les travailleurs à trouver des organisations qui se distinguent en mettant à l'honneur celles qui offrent un milieu exceptionnel selon les personnes les mieux placées pour en juger ? les employés. Les organisations dont les employés sont heureux au travail continuent de se démarquer sur les plans du recrutement et de la performance. Nous sommes fiers d'honorer les lauréats 2018 alors que nous célébrons aussi le dixième anniversaire des prix Glassdoor du Choix des Employés. »



