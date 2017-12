OMPI: La Chine dépose un nombre record de demandes de brevet et d'enregistrement de marques et de dessins et modèles en 2016







Selon l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, une institution spécialisée des Nations Unies, les dépôts de demandes de brevet et d'enregistrement de marques et de dessins et modèles industriels dans le monde ont atteint des niveaux records en 2016, dans un contexte marqué par l'envolée de la demande enregistrée en Chine.

Les innovateurs du monde entier ont déposé quelque 3,1 millions de demandes de brevet en 2016, soit une hausse de 8,3% qui marque la septième année consécutive de croissance, selon le rapport annuel sur les Indicateurs mondiaux relatifs à la propriété intellectuelle établi par l'OMPI.

Le nombre de demandes d'enregistrement de marques a bondi de 16,4% avec environ 7 millions de demandes, et le nombre de demandes d'enregistrement de dessins et modèles industriels dans le monde a augmenté de 10,4% pour s'établir à presque 1 million, également sous l'effet de la croissance enregistrée en Chine.

"Les derniers chiffres, qui font état d'une augmentation de la demande de titres de propriété intellectuelle, confirment une tendance observée depuis 10 ans, selon laquelle les progrès de la Chine laissent de plus en plus leur empreinte sur les statistiques mondiales", a déclaré le Directeur général de l'OMPI, M. Francis Gurry. "La Chine est de plus en plus parmi les pays les mieux classés en matière d'innovation et de création de marques à l'échelle mondiale."

Brevets

L'Office d'État de la propriété intellectuelle de la Chine a reçu le plus grand nombre de demandes de brevet en 2016, atteignant un chiffre record de 1,3 million. Il était suivi par l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (605 571), l'Office des brevets du Japon (318 381), l'Office coréen de la propriété intellectuelle (208 830) et l'Office européen des brevets (159 358). Pour ce qui est des chiffres relatifs au nombre de dépôts de demandes de brevet par habitant, la Chine arrivait derrière l'Allemagne, le Japon, la République de Corée et les États-Unis d'Amérique.

Marques

Selon les estimations, 7 millions de demandes d'enregistrement de marques ont été déposées dans le monde en 2016, soit une hausse de 16,4% par rapport à 2015, marquant la septième année consécutive de croissance.

L'office de la Chine a enregistré la plus forte activité de dépôt avec un nombre de classes d'environ 3,7 millions, suivi par l'office des États-Unis d'Amérique (545 587), l'office du Japon (451 320), l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (369 970) et l'office de l'Inde (313 623). Parmi les cinq principaux offices, les offices de la Chine (+30,8%), du Japon (+30,8%) et de l'Inde (+8,3%) ont fait état d'une croissance annuelle solide. Les 20 offices présentant une forte croissance comprenaient également les offices de la Fédération de Russie (+14,8%), du Royaume-Uni (+19,1%) et du Viet Nam (+21,1%).

Dessins et modèles industriels

D'après les estimations, le nombre de demandes d'enregistrement de dessins et modèles industriels déposées dans le monde en 2016 a augmenté de 10,4% pour atteindre environ 963 100 demandes.

L'office de la Chine a reçu des demandes contenant 650 344 dessins et modèles en 2016, soit 52% du total mondial. Il était suivi de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (104 522), de l'Office coréen de la propriété intellectuelle (69 120), de l'office de l'Allemagne (56 188) et de l'office de la Turquie (46 305). Parmi les 20 principaux offices, l'office de la République islamique d'Iran (+34,8%), l'office de l'Ukraine (+17,4%), l'office de la Chine (+14,3%) et l'office des États-Unis d'Amérique (+12,1%) ont enregistré la plus forte progression du nombre de dessins et modèles.

