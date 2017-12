Les Producteurs d'oeufs du Canada et Banques alimentaires Canada s'associent à la chef Lynn Crawford pour remercier les bénévoles en ce temps de réjouissances







Célébrez le temps des Fêtes avec #FêtesUnDon

TORONTO, le 6 déc. 2017 /CNW/ - Le temps des Fêtes est une période où la faim semble toucher les gens plus durement et où l'on peut voir une armée de bénévoles des Banques alimentaires continuer à travailler pour aider leurs voisins. Cette saison, les Producteurs d'oeufs du Canada ont décidé de célébrer la générosité de ces gens de coeur avec un déjeuner surprise savoureux et nutritif animé par nulle autre que la chef Lynn Crawford.

« Je suis associée aux Producteurs d'oeufs du Canada depuis de nombreuses années et je sais à quel point les producteurs d'oeufs canadiens sont profondément enracinés dans leur communauté, » déclare la chef Lynn Crawford, ambassadrice nationale des Producteurs d'oeufs du Canada. « La préparation de ce repas pour dire merci aux bénévoles des banques alimentaires a été une leçon d'humilité. »

Les Producteurs d'oeufs du Canada ont prêté main-forte aux Banques alimentaires Canada pendant plus de deux décennies en les aidant à livrer des produits alimentaires frais et nutritifs dans le but de lutter contre la faim au Canada.

« Chaque année, les producteur d'oeufs donnent plus d'un million d'oeufs à des banques alimentaires communautaires, » précise Roger Pelissero, président des Producteurs d'oeufs du Canada. « Nous sommes fiers de nous associer à Banques alimentaires Canada et à Lynn Crawford, et nous sommes heureux de célébrer les gens qui, en donnant de leur temps, contribuent à renforcer le tissus social des communautés. »

Avec l'aide de ses associés, Banques alimentaires Canada permet de nourrir plus de 860 000 Canadiens qui se tournent vers les banques alimentaires chaque mois. Tout au long du temps des Fêtes, il y a une augmentation des demandes auprès des services de banque alimentaire, ce qui crée un plus grand besoin de bénévoles, d'aide et de dons.

« Parfois, un geste aussi simple que de faire une recette qu'on aime ou un repas peut apporter beaucoup de joie dans la vie de quelqu'un, » ajoute Tania Little, directrice du développement et des partenariats à Banques alimentaires Canada. « Nous sommes très émus par le merveilleux déjeuner que les Producteurs d'oeufs du Canada et la chef Lynn Crawford ont préparé pour nos bénévoles. »

Dans l'esprit des Fêtes, les Producteurs d'oeufs du Canada et Banques alimentaires Canada invitent tous les Canadiens à prendre le temps de rendre visite aux amis et aux voisins qui en ont besoin. Apportez de la joie dans la vie de quelqu'un en partageant une recette sur Facebook, Twitter ou Instagram en utilisant le mot-clic #FêtesUnDon, ou en donnant à votre banque alimentaire locale.

Au sujet des Producteurs d'oeufs du Canada

Maintenant dans leur cinquantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'oeufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les oeufs à l'échelle nationale et promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des producteurs d'oeufs réglementés de tout le pays. Visitez producteursdoeufs.ca pour de plus amples informations.

Au sujet de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada est le seul organisme de bienfaisance d'envergure nationale qui aide les Canadiens qui souffrent de la faim. Dans cette optique, nous venons en aide à un réseau de dix associations provinciales et de plus de 500 banques alimentaires, nous partageons des denrées et des fonds, puis nous assurons la prestation de divers programmes et services. Même si nous aidons surtout les banques alimentaires à satisfaire les besoins des Canadiens aux prises avec l'insécurité alimentaire de nos jours, nous nous efforçons également de trouver des moyens de soulager et d'éliminer la faim demain en exerçant une influence sur les politiques par le biais de recherches, de sensibilisation et de défense des intérêts.

SOURCE Producteurs d'oeufs du Canada

Communiqué envoyé le 6 décembre 2017 à 06:00 et diffusé par :