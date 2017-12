Déchets marins : Novamont présente les résultats de ses recherches scientifiques à l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi (Kenya)







Lors de l'événement parallèle de haut niveau « Ensemble contre les déchets marins et les micro-plastiques » organisé à l'occasion de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi (Kenya), Christophe De Boissoudy, directeur général de Novamont France, a présenté la vision de la société de recherche italienne qui, depuis 1991, développe et fabrique des produits biochimiques et des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables.

Depuis plus de 25 ans, Novamont s'attache à définir un modèle apportant des solutions innovantes aux problèmes posés par les plastiques lorsqu'ils sont utilisés pour certaines applications présentant un risque élevé de biodégradation polluante ou de fin de vie dans l'environnement.

C'est pourquoi Novamont développe son activité selon un modèle d'économie circulaire, en repositionnant les plastiques biosourcés et biodégradables dans le contexte plus large de la nécessité de récupérer les déchets organiques en vue de leur retour au sol sous forme de compost. La biodégradabilité intrinsèque des plastiques doit être liée à chaque environnement spécifique. Afin d'éviter les communications trompeuses, il est donc essentiel que le terme « biodégradable » soit associé uniquement à l'environnement de dégradation pertinent (endroit) et à ses conditions connexes (quantité et durée).

Selon M. De Boissoudy, « Avant de parler de biodégradation dans le milieu marin, il est important de se rappeler que 80 % des plastiques trouvés en mer proviennent de la terre. Par conséquent, il nous faut une gestion efficace des déchets sur le continent afin d'éviter les fuites et nous devons bloquer les déchets avant qu'ils n'atteignent la mer. L'environnement marin doit être protégé depuis le continent. Les déchets doivent être triés, collectés, recyclés et biodégradés sur le continent. Ainsi, paradoxalement, la compostabilité et la biodégradabilité dans le sol sont encore plus importantes que la biodégradabilité en mer, pour le bien du milieu marin ».

La collecte séparée des déchets est essentielle et les plastiques biodégradables ont fait l'objet d'une multitude d'études au cours des 20 dernières années. De nombreuses normes nationales et internationales ont été adoptées pour montrer la biodégradabilité dans le compostage industriel, le compostage domestique et le sol (par exemple : EN 13432, ASTM D6400, ISO 18606, EN 17033). Ces normes définissent la capacité des plastiques à se biodégrader totalement (quantité) dans différentes conditions sans effets néfastes sur l'environnement.

Des échantillons de différents bioplastiques biosourcés MATER-BI® de Novamont ont été exposés à des sédiments marins et à une biodégradation contrôlée en laboratoire en vue de mesurer le métabolisme des microbes marins s'alimentant du plastique. La biodégradation s'est révélée supérieure à 90 % (absolue ou relative au matériau de référence) en moins d'un an. Les résultats de la biodégradation ont été vérifiés par Certiquality dans le cadre du programme pilote de l'UE « Environmental Technology Verification (ETV) ».

Ces résultats obtenus en laboratoire ont été confirmés par Nora-Charlotte Pauli, Jana S. Petermann, Christian Lott et Miriam Weber dans un article publié dans la revue ROYAL SOCIETY-OPEN SCIENCE et intitulé « Macrofouling communities and the degradation of plastic bags in the sea: an in situ experiment » (Macrosalissures et dégradation des sacs plastiques en mer : une expérience in situ). Selon cet article, « Contrairement au polyéthylène, le plastique biodégradable a enregistré une importante perte de résistance à la traction et s'est désagrégé avec le temps dans les deux habitats. Ces résultats indiquent que dans l'environnement marin, les polymères biodégradables peuvent se désintégrer à des taux plus élevés que les polymères conventionnels. Ceci devrait être pris en compte pour le développement de nouveaux matériaux, l'évaluation des risques environnementaux et les stratégies de gestion des déchets. » (source :http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/4/10/170549)

